Şenol Güneş: Havamızı bozmayalım

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla düzlüğe çıkan Beşiktaş bugün Aytemiz Alanyaspor deplasmanında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Teknik Direktör Şenol Güneş kritik müsabaka öncesi oyuncularıyla bir araya gelerek son uyarılarını yaptı. Deneyimli hoca, Alanya'dan galibiyetle dönmeleri için herkesin son üç maçta olduğu gibi çok koşması gerektiğini söyledi.

Uzun süreli sakatlıklara rağmen son dönemde galibiyet serisi yakaladıklarının altını çizen Şenol Güneş'in, "Takım bütünlüğü içinde birbirinize yardım ederek oynadığımız sürece, rakiplerinizin sizin karşınızda durması kolay olmaz. Sizler büyük oyuncularsınız. Hak ettiğiniz için bu kulübün formasını giyiyorsunuz. İyi futbol oynayarak, Alanya'dan da galibiyetle döneceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Beşiktaş'ın hocası, Sergen Yalçın yönetiminde yeni bir sayfa açan Alanyaspor'un sahasındaki son maçta Kayserispor'u 5-0 mağlup ettiğini de hatırlattı.

Alanyaspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten Güneş'in, "Rakip bizi yenmek için tüm gücünü sahaya yansıtacaktır. işimiz sanıldığı gibi kolay değil. Böyle maçların zorluk derecesi yüksektir. Biz bu zorluğun üstesinden gelebiliriz. Yeter ki bize yakışan şekilde oynayalım. Son dönemdeki güzel havayı bozmalayım. Eksikler bahane olmasın. Şampiyonluk yarışında, buradan 3 puanla dönmek çok önemli" diye konuştuğu öğrenildi.

(Milliyet)