Beşiktaş 'ta ikinci Şenol Güneş dönemi yarın start alacak. Siyah-Beyazlılarla iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli teknik adam oynattığı hücum futboluyla dikkatleri çekiyor. Süper Lig'in usta teknik adamlarından olan Güneş, 3 yıl sonra yeniden Süper Lig'e dönüş yapacak.

Şenol hoca, Süper Lig tarihine bakıldığı zaman golcülere dokunuşlarıyla dikkat çekiyor. 70 yaşındaki teknik adam, şimdiye kadar birçok oyuncunun gelişimine direkt katkıda bulundu. Onun takımlarında golcüler adeta kariyer patlaması yapıyor.





1995-1996 sezonunda Trabzonspor 'un unutulmaz golcüsü Şota Arveladze, onun teknik direktörlüğünde 25 golle krallık unvanını kazandı. Bordo-Mavililer, o sezonu Fenerbahçe 'nin arkasında ikinci sırada tamamladı.

Bir başka Trabzonspor efsanesi Fatih Tekke ise, 2004-2005 sezonunda 31 golle Gol Kralı olduğunda teknik direktörlük koltuğunda Şenol Güneş oturuyordu.

Türk futbolunun marka golcülerinden Burak Yılmaz ise 2011-2012 sezonunda 33 gole ulaştı. Şenol Güneş ile Gol Kralı olan bir başka yıldız oyuncu oldu. Kariyerini Fortuna Sittard'ta sürdüren Burak Yılmaz, 2010-2011 sezonunda ise yine Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor'da tüm kulvarlarda 20 gol attı.





Şenol Güneş, Bursaspor'da bir sezon görev aldı. Tecrübeli hoca, orada da golcülere yaptığı dokunuşlarla dikkat çekti. Fernandao o sezon 22 golle krallık tacını taktı. Takım arkadaşı Cedric Bakambu ise tüm kulvarlarda 21 gole ulaştı.

Şenol hoca, Beşiktaş'taki ilk döneminde golcülerini yine coşturmayı başardı. Mario Gomez, 2015-2016 sezonunu 26 golle Gol Kralı olarak tamamladı. Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun ise 2016-2017 sezonunda attıkları gollerle dikkat çekti. Aboubakar, toplamda 19 gol atarken Cenk Tosun 24 gole imza attı.

Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından biri olan Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın kariyerinde dönüm noktasıydı. Keza Cenk Tosun'un Everton'a transferinde başrol oynadı. Beşiktaş'ın kadrosunda bulunan Weghorst, Muleka ve Cenk Tosun'a yapacağı dokunuş ise şimdiden merak ediliyor. (Takvim)



