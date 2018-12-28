Şenol Güneş Gary Medel için kapıları kapattı

Ocak ayında 5-6 oyuncuyla yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş’ta, Gary Medel’in de ciddi talipleri var. Şilili futbolcuyu son olarak West Ham’ın istediği öne sürülürken, Güney Amerika’dan da pek çok kulüp devrede. Teknik direktör Şenol Güneş ise tecrübeli oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Bu konuda yönetime görüş belirten Güneş’in, “Yüksek bir teklif gelmediği takdirde Medel’i satmayalım. Hem stoperde hem de orta sahada kullandığımız çok yönlü bir oyuncu. Ligin ikinci yarısında bana lazım” dediği öğrenildi. Geçen sezonun başında İnter’den kadroya katılan 31 yaşındaki Medel, bu sezon ligde 14 maçta görev yaptı.

Toplam 25 maç oynadı

UEFA Avrupa Ligi’nde de elemelerle birlikte toplam 11 karşılaşmada süre alan Medel, Şenol hocanın en çok forma şansı verdiği isimlerden biri oldu. Özellikle Pepe gittikten sonra Şenol hocanın pek çok maçta stoperde kullandığı Medel, Şili Milli Takımı’nda da kariyeri boyunca tam 116 mücadeleye çıktı.