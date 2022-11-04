Şenol Güneş, Galatasaray planını belirledi!

Siyah-Beyazlılar'da ikinci döneminde ki ilk sınavında Ümraniye galibiyeti ile başlayan Şenol Güneş, ilk ciddi sınavında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Fakat tecrübeli teknik adam, mücadelenin deplasmanda oynanacak olmasına rağmen takımını zorlu maçta temkinli bir oyun sistemiyle oynatmayacak. Güneş, derbide birebir markajlardan kaçınılmasını isterken, orta sahada kanatların kapatılıp, uzun paslarla sonuca gidileceğini söyledi. Teknik ekip, futbolculardan daima dikine pas yapmalarını isterken, yan pasların minumum düzeyde kullanılmasını istedi.

Savunma öne çıkacak

Bu doğrultuda Kara Kartal, maça hücum ağırlıklı başlayıp rakibi şaşırtacak. Bunu yaparken de savunma güvenliğini bırakmayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın çok ofsaytta kaldığını analiz eden Güneş, savunmayı daha da öne çıkarıp orta alanı iyice güçlendirecek.









Bu maçta orta sahanın performansının skoru belirleyeceğine inanan teknik ekip, rakibin kanat ataklarını engellemek için merkezden bu bölgelere olan pas akışını kesmeye çalışacak.

Flaş Redmond kararı...

Yaz transfer döneminde transfer edilen Nathan Redmond, Valerien Ismael döneminde kanatta forma giydi. İngiliz futbolcu, Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede, "Benim gerçek mevkim orta alan" dedi. Bu görüşmenin üzerine derbide 28 yaşındaki oyuncunun, Dele Alli yerine forma giymesi bekleniyor. Redmond, özellikle taktik idmanlarda bu bölgede gösterdiği performans ile göz doldurdu.

Oyuncularla özel görüşme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbi öncesinde öğrencileriyle tek tek ilgileniyor. Tecrübeli teknik adam, zorlu mücadele için yoğun bir şekilde hazırlanırken oyuncularına da tek bir mesaj veriyor. Güneş, "Sistemimizden asla taviz vermeyeceğiz. Çalıştığımız sisteme ve plana sadık kalacağız. Önemli olan doğru anı beklemek" diye konuştu.+









Okan Buruk'a geçit vermiyor

Derbi öncesinde ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, kariyerlerinde daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadelelerde Buruk'un takımları, tek bir galibiyet bile alamadı. Güneş ise bu süreçte 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Orhan Yıldırım