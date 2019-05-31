Şenol Güneş: Futbolcularım olumluydu ama yeterli değildi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)-



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yunanistan'ı 2 - 1 yendikleri hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada, oyuncularının performansıyla ilgili olarak, "Olumluydu ama yeterli değildi" yorumunu yaptı.

Şenol Güneş, yeni bir kadroya, yeni formatlarını anlattıklarını belirterek, “Biz oyuncuların kulüplerine bakmadan, kendi durumlarına bakarak değerlendirme yapıyoruz" diye konuştu.

Daha önce oynadıkları 2 maç ile bugünkü maçtaki kadronun ayrı olduğuna dikkati çeken Şenol Güneş, “Buraya benimle 9 yeni arkadaş geldi. Onlara oyun formatını anlatıp onları kullanmak istedik. Belki bazılarında acele ettik. Örneğin Kenan ve Umut'u ilk defa gördük. Oyun içerisinde beklenmeyen bireysel hatalarımız oldu. Top kayıplarımız oldu. Defansta geriye kaçışlarımız oldu. Olumsuzları konuşuyoruz ama olumlu tarafları daha fazla olan bir maç oldu. Ben o taraftan da bakıyorum. Kimin oynadığına değil, neler yapıyoruz, neler yapmıyoruz ona bakıyoruz. Bu arada tabii ki de oyuncuların genel durumunu da görüyoruz. Dışarıda kalan bazı oyuncuları da Özbekistan maçında oynatacağız" dedi.

Hazırlık maçının genel olarak takıma yeni katılan ve oynamayan oyuncuları görmek açısından önemli olduğuna vurgu yapan Güneş, “Bir havuzu genişletmek, artısı olan, belki çıkacak onlara bakacağız. Ondan sonra Fransa ve İzlanda maçını düşüneceğiz. O yüzden takımın bugünkü oyun anlayışından memnunum. Baktığınız zaman iyi işleri daha fazla olan ama hataları da olan bir maç oldu. Belki sıcağın da etkisiyle tempo dalgalanma geçirdi ama istediğimiz zaman oyun temposunu arttırabildik. İki oyuncunun erken sakatlanması bazı değişikliklerde sıkıntı yarattı. Sakatlıkların olması bizim için iyi olmadı. Cenk'in durumu nasıl bilmiyorum ama diğerlerinde bir sorun yok. Sakatsız bir hazırlık maçı geçirmek istedik. Oyuncuların durumunu görmek istedik. Tekrar vurguluyorum. Olumluydu ama yeterli değildi. Daha üst seviyede oynaması gereken bir takımız. Ama sezon sonunda böylesine sıcak ve nemli bir havada oyuncularım gayet iyiydi. Ellerinden gelen gayreti gösterdi. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FIFA'nın 'Şenol Güneş ile yeniden diriliş başlıyor' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Şenol Güneş şu yanıtı verdi:

“Biz kazandığımız 3 maçı geride bıraktık. Bir ölçü değil ama şöyle bir avantajı var. İyi başlamak, iyi devam ettirmek ve moral çok önemli. FIFA sıralamasında Yunanistan 43, biz 39 sıradayız. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na gittiğimiz zaman ilk 10'lara girmemiz gerekiyor. Onun için her maç kazanılmalı ama tekrar vurguluyorum. Hazırlık maçları adı üzerinde hazırlık için yapılıyor. FIFA'nın jestlerine teşekkür ediyorum. Bizi de var sayıyorlar. Türkiye'ye saygı duyuyorlar. Seviyorlar. Yediğimiz gol bize yakışmadı. Bugün çok daha farklı bitmesi gereken maç 2-1 bitti. Bu da en küçük hatanın nelere mal olacağının göstergesiydi. Ben eksikleri düzeltmek istiyorum. Takım kolay bir takım değil. Artıları var eksikleri var. Oyun içerisinde örneğin Umut yoruldu ve kenara çıkmak istedi. Değiştiremedim. Bazı oyunculara fazla yük bindi. Belki değiştirdiğim oyuncuları 60 dakika oynatabilirdim. Rakip sahaya hücum etmek, pozisyon yaratmak seyircinin de, oynayanın da hoşuna gidiyor. Oyuncu önce kendine inanmalı, keyif almalı, keyif vermeli. Ülkeyi iyi temsil etmedi. Burası profesyonel kulüp değil. Hepsinin kulüpleri var. Kulüplerine saygı duyuyorum. Özverili davranarak bu takıma oyuncu veriyorlar ama burası Milli Takım. Buranın vizyonu ve hedefi var. Mutluluğu, gururu ve beklentileri var. Oyuncularda bunu yapmaya çalışıyorlar. Oynadığımız 3 maç Fransa ve İzlanda maçlarına ölçü değil. Önümüzde Özbekistan maçı var. Bu maçı da bitirip, Fransa ve İzlanda maçına daha hazır oluruz ve onları kazanırız."

Şenol Güneş bir soru üzerine, “İşi sevdikten sonra her iş önemlidir. Onu yaşayarak yaptığınız zaman keyiflidir. Yapacak daha çok işimiz var. Daha iyi şeyler yapmak istiyorsak, Milli Takım ayrı bir heyecan. Ulvi bir görev. Buraya gelenler severek ve gönülden oynamadı. Ya da hiç gelmemeli. Bu duyguyu iyi yaşıyoruz. 1 Haziran'da gezi ve gösteri var. 4'ünde de bayramlaşma var" dedi.

İlk kez Milli Takım'a alınan oyunculardan da söz eden Şenol Güneş, “Nazım ve Umut'u iyi gördüm. Yürekten oynadılar. Bu maçı da ölçü olarak almak istemiyorum. Kadroda 4'ü kaleci 28 oyuncu olmak üzere 32 oyuncu var. Bu kadronun 20'ye inmesi lazım. Önde biraz fazlalık var. Ama bu avantajdır. Cenk'i de öyle kullanmaya çalışıyorum. Gayet de başarılıydı. İyiydi. İnşallah bir sakatlığı çıkmaz. Enes Ünal'ın ufak bir rahatsızlığı var. Burak Yılmaz yeni toparlıyor. Normal idmanlara katılıyor. Bu kamp döneminde bunları yaşayacağız. Havuzun geniş olması, bunun dışında olacak oyuncular da olacak belki. Bu da normal. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan herkes bu takıma girebilir. Bu takım hepimizin" ifadelerini kullandı.

FRANSA MAÇI KADROSU

Fransa maçı için nasıl bir kadro yapacağını şu anda düşündüğünü belirten Güneş, şunları kaydetti:

"Özbekistan maçı da benim için önemli kazanmak adına. Havuzdaki bazı oyuncuları da oynatmak istiyorum. Kadro yaparken kafa karışıyor. Onu mu bunu mu alayım. Yunus'u sahaya koyamadım. Zeki, Merih ve Hasan Ali'yi dinlendirmek istemiştim. Üç oyuncu değişikliği yapınca, iki oyuncu da sakatlanınca, beş oyuncu değiştirme hakkımı kullandım. Altıncı oyuncu değişikliğini yapmak istemedim. Hazırlık maçı da olsa kafa karıştıracak çok soru kendimde buluyorum. Milli takım sıradan bir iş değil. Oyuncu dışarıda kalıyor, üzülüyor. Şu anda açıkta olan çok oyuncumuz var. Bunlardan bir kaç tanesi kenarda kaldığı zaman bunlar düşünülmüyor anlamı taşımaz. Belki İzlanda, Fransa maçında olmazsa da daha sonraki maçlarda olacaklar. Buradan bir kadro oluşturacağız, iki maça hazırlanmak üzere. O yüzden havuzu geniş ama gücü fazla olan oyuncuları öncelikli olarak kullanacağız."

“Sizin oyun anlayışınıza benzer hocaların oyuncuları mı Milli Takımda daha çok şans bulacak?" şeklinde soruya ise Şenol Güneş şu yanıtı verdi:

“Modern futbol neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Takım olarak hücum, takım olarak savunma yapacağız. Bunların hepsini geliştirmek zorundayım. Milli takım üst düzey oyun oynayan bir takımdır. Dolayısıyla hücumu da savunmayı da iyi yapmak zorundayız. Benim anlayışım, onların yetenekleri birleşecek. Seyircinin zevk aldığı, keyif aldığı, böyle bir sıcak havada oyuncunun arzulu oynadığı bir oyun herkesi keyiflendiriyor. Yetenekli oyuncularımız var. Ama yetenekli oyuncularımız zaman zaman takımlarında kendi adlarına çok iş yapıyor, topla çok oynuyor. Akıcı oyun sıkıntısı oluyor. Top pas yapılırken kolay kaybedilebiliyor. Üst seviye takımlarda bu olmaz. Hep topu almanız zordur hem de aldığınız topta kolay kolay sizi oynatmayabilirler. O yüzden daha yukarılara çıkmamız gerekiyor. Daha başlangıçtayız ama işimiz kolay değil. Zor maçlar oynayacağız."

“Özbekistan maçı, Fransa maçının provası mı olacak?" sorusuna ise Güneş, şu yanıtı vererek konuşmasını tamamladı:

“Özbekistan maçında bazı oyuncuları oynatmam gerekiyor. Cenk'in böyle olacağını bilsem devre arasında oyundan alırdım. Ama tam tersine Cenk, Cengiz ve Çağlar'ı takımlarında oynamadıkları için oynasınlar diye düşündüm. O yüzden Özbekistan maçında yüzde 100 Fransa ve Özbekistan ölçüsü olmaz ama oynayan oyuncuların verimine bakacağız. Oynayan oyunculara bakacağız. Sayımız çok fazla. Bundan bir 11 yapacağız, takımı 23 yapacağız. Değerlendireceğiz. Hiçbir takım Fransa'yı karşılayamaz. İzlanda için ilk tercimiz Kuzey Avrupa ülkelerinden Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İrlanda gibi ülkeleri istedik hazırlık maçında. Biraz benzerler diye. Fransa için ölçü Almanya, Hollanda, İtalya ile yapacaksın. Ama bugün hücumda neler yapabiliyoruz onu gördük. Yunanistan'ın bize yaptığı hücum ile Fransa'nınkinin aynı olacağını sanmıyorum. Ama oyun anlamında beklediğimden daha iyiydik. Hatalar da vardı. Onları da düzelteceğiz. Eksilerimizi, artılarımızı gördük. Güzel bir maç oldu. Destek olan seyircilere teşekkür ediyorum. TRT'ye alkışlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şenol Güneş'in açıklamaları