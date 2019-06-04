Şenol Güneş Fransa maçının kadrosunu şekillendirdi

A Milli Takım, EURO 2020 Elemeleri’nde oynadığı ilk 2 maçta Arnavutluk ve Moldova karşısında sahadan zaferle ayrılmayı başarmıştı. Ay-Yıldızlılar şimdi ise gözünü Konya’da oynanacak Fransa maçına çevirdi. Kritik sınav öncesinde ise teknik direktör Şenol Güneş’in kafasında kadro şekillenmeye başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, eleme maçlarında olduğu gibi kalede yine Mert Günok’a şans verecek.

Orta sahada alternatif çok

Özbekistan maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Zeki Çelik sağ bekte, neredeyse alternatifi bulunmayan ve bu sezon çıkış yakalayan Hasan Ali’nin sol bekte başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Güneş’in kafasında bir diğer soru işareti ise stoper tandemi. Merih Demiral’in yeri garanti olarak gözükürken, tecrübeli çalıştırıcı Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan arasında bir seçim yapacak. Orta sahada yeri tek garanti olan isim Okay Yokuşlu. Güneş’in kafasındaki plan Okay, Mahmut ve Dorukhan’ı sahaya sürerek orta alanı güvence altına almak. Sol kanatta Cengiz Ünder ile sağ kanatta Hakan Çalhanoğlu, bu bölgede öne çıkanlar. Orta sahada Emre Belözoğlu, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Deniz Türüç de görev bekleyecek oyuncular. Cenk Tosun’un sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı ileri uçta ise Burak Yılmaz görev yapacak.

Murat Akbaş