Şenol Güneş: Fransa maçını çok önemsiyoruz

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçları öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...

İki hazırlık maçında da daha önce kadroya çağırıp oynatamadığımız ve yeni çağırdığımız oyuncuları denemek istiyoruz. Kadroya davet etmediğimiz oyuncular zamanı gelince bizimle olacaklar. Dünya Kupası'nda yaşadıklarımızı ben hala anımsıyorum. Ülkenin imajı için önemli. Pes etmeyen, hırslı, izleyenlerin keyif alacağı bir futbol oynayacağız.

"Fransa maçında çoşku bekliyoruz"

Fransa maçında Konya'da daha önceki maçlarda olduğu gibi aynı heyecan ve coşkuyu bekliyoruz. Hedefimiz iki maçtan 6 puan almak. 4 puan alırsak çok iyi, 3 puan alırsak iyi olur. 2 maçımızda 2 puan da fena olmayabilir. Ama öyle bir durum olur ki, 1 puan bile güzel olmuş olur. Milli Takım'ın gururu da sorumluluğu da olacak. İyi düşüneceğiz. Kötülük, tembellik, disiplinsizlik olmayacak. Hedefimiz tempolu, hızlı, oynayanların ve izleyenlerin keyif alacağı bir oyun oynamak. Ben hala Beşiktaş'tan yazı yazılarak buraya gelen bir teknik direktörüm. Eski yönetimle devam ediyorum TFF'de, yeni yönetim geldikten sonra geleceğe yeniden bakmak lazım.

"Fransa maçını kaybet, İzlanda maçını kazan" ben buna evet derim

Bizim nüfusumuz evet fazla. '80 milyondan 80 tane oyuncu çıkarılmıyor mu' diyorlar. O zaman Çin ne yapsın? Futbolcu eğitimle çıkar, yatırımla çıkar. Türkiye'yi FIFA sıralamasında daha yukarılara çekmeliyiz. İlk onların içine girmeliyiz. Fransa ile kafa kafa oynayarak kazanmak istiyoruz. Tesadüfen yenersek onu da çıkar söyleriz. Çok iyi bir takım ile oynayacağız. Fransa maçının gündemde olması gayet normal. Türkiye daha önce Almanya'yı yendi. Fransa maçını çok önemsiyoruz. "Fransa maçını kaybet, İzlanda maçını kazan" ben buna evet derim...

"10 seneye damga vurabilecek bir ekibimiz var"

Avrupa Şampiyonası'na katıldığımızda 1. basamağa gelmiş oluruz. 2020'de Avrupa, 2022'de Dünya Kupası'na gidersek sonraki 10 seneye damga vurabilecek bir ekibimiz var. Gurbetçileri kimse bize bırakmıyor ki. Oyuncu biraz iyiyse, onlar alıyor zaten. Oyuncu da Almanya'yı isterse gidiyor. Futbolcu düşünüyor, kararını veriyor. Ben de saygı duyuyorum. Hep ikinci plandasınız.