Şenol Güneş Fransa maçı öncesi konuşuyor (CANLI)

EURO 2020 elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ve genç futbolcu İrfan Can Kahveci, dev maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Canlı aktarıyoruz...

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Fransa maçına kazanmak için çıkacağız diyen İrfan Can, ''Oynadığımız oyunla iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Fransa maçına da kazanmak için çıkacağız. Tek düşüncemiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak.'' diye konuştu.

'Askerlerimiz terör olan bir bölgeyi temizlemek için oradalar'

''Biz savaşta değiliz, askerlerimiz terör olan bir bölgeyi temizlemek için oradalar. Tabii ki biz de onları destekliyoruz. İnşallah sağ salim dönecekler.''

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Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Zor bir maç olacağına değinen Güneş, "Buraya gelmek önemli değil, bundan sonra finali yapmak önemli. Belki beraberlik de bize yarayabilir konum itibariyle. Fransa maçı kendi gücümüzü görme anlamında da bir ölçü olacaktır. Uluslararası üst düzey oyuncular oynayacak. Saha, hava koşullarından çok rakibin gücü önemli. Zor bir maç olacak, bunu biliyoruz. Zeminden ve havadan çok rakibimizin gücü önemli." dedi.

'Bizim öncelikli rakibimiz Fransa değil İzlanda'ydı'

Güzel futbol oynayarak galip gelmek istediklerini vurgulayan deneyimli teknik adam, "Futbolda her türlü sonuç çıkabilir, önemli olan oyunlardır. İlk maç çok geride kaldı. Yarış devam ediyor. Kazanabilir, kaybedebiliriz. Önemli olan sonuçlar karşısında işimizi iyi yapmaya devam etmek. Keşke İzlanda'yı yenebilseydik. Fransa zaten grubun favorisi. Bizim öncelikli rakibimiz Fransa değil İzlanda'ydı. Ama yarınki maçta rakibimiz olacaklar. Hem güzel futbol oynamak hem iyi sonuç almak istiyoruz.'' şeklinde konuştu.

'Terörü bütün ülkelerin kınaması gerekiyor'

Şenol Güneş, ''Fransa ile Türkiye arasında diplomatik kriz var. Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz?'' sorusuna, ''Türkiye, kendi ülkesinde terörle yıllardır uğraştığı için çevresindeki teröristlerin Türkiye'ye sızarak insanlarımızı rahatsız etmesi nedeniyle öyle bir durum var. Terörü bütün ülkelerin kınaması gerekiyor. En büyük zararı Türkiye görüyor. Oradan sızan teröristler kendi ülkemizdeki insanlara zarar vermeye başladı. Ölümü kimse istemez. Biz insanımızın ölmesini istemiyoruz. Hiçbir insanın ölmesini istemiyoruz. Oraya giden askerimizin yanındayız." cevabını verdi.

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'Olumsuzluk olsun istemiyorum, gerginlikler olmasın'

Taraftarların dostane bir şekilde maç izlemesini dileyen Güneş, "Maça gelenler keyif almaya gelsin. Fair Play içinde izlemeye çalışsın. Olumsuzluk olsun istemiyorum, gerginlikler olmasın. Futbol herkesin bir araya gelebildiği spordur. Fransız taraftarların da, Türk taraftarların da dostane şekilde maçı izlemesini diliyorum. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Sonuç ne olursa olsun maç bittiği zaman iki tarafın da birbirini tebrik ettiği bir sonuç olmasını istiyorum." dedi.