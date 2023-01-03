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Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı öncesi hedefi belirledi

Adana Demirspor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, mart ayındaki Fenerbahçe maçı öncesi hedefi belirledi. Takımının zirve yarışına girmesi adına yoğun bir mesai harcayan Güneş, derbiye kadar kayıp yaşamak istemiyor.

03 Ocak 2023, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı öncesi hedefi belirledi

Süper Lig'in en formda ekiplerinden biri olan Adana Demirspor'u sahasında 1-0 yenerek 2 maçlık galibiyet özlemine son veren Beşiktaş 'ta teknik direktör Şenol Güneş, takımının zirve yarışına girmesi adına yoğun bir mesai harcıyor. Deneyimli teknik adam, Adana temsilcisi karşısında alınan 3 puanın ardından hafta sonu oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde de oyuncularından galibiyet bekliyor.

'Daha fazlasını yapmalıyız'

Paşa'nın ardından Konyaspor ve Kayserispor ile ligde deplasmanda karşılaşacak Kara Kartal'da Güneş, Mart ayının ilk haftasında Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine kadar kayıp yaşamak istemiyor. Tecrübeli hocanın, takımı ile yaptığı toplantılarda da, "Fenerbahçe maçına kadar kayıpsız gitmemiz gerekiyor. Eğer şampiyon olmak istiyorsak, bu tarz bir seriye ihtiyacımız olacak. Yoksa bu yarışın içinde rakiplerimizin çok gerisinde kalırız. O yüzden elimizden gelenin çok daha fazlasını yapmalıyız" dediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın ligde önündeki 10 maçı:

Kasımpaşa

Konyaspor (d)

Kayserispor (d)

Alanyaspor

Fatih Karagümrük (d)

Sivasspor (d)

Ankaragücü

Başakşehir (d)

İstanbulspor

Fenerbahçe (d)

Orhan Yıldırım 


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