Spor Toto Süper Lig 'in 12'nci haftasında Beşiktaş , Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka siyah-beyazlıların 5-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Beşiktaş'ta tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, Ümraniyespor maçında alınan galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig tarihine geçti. Şenol Güneş bu zaferle birlikte Fatih Terim'i geride bıraktı.









Vodafone Park'ta oynanan müsabakada Beşiktaş taraftarları tribünleri tamamen doldurdu. Şenol Güneş karşılaşma öncesinde taraftarları alkışladı. Beşiktaş taraftarları, tecrübeli teknik direktöre çiçek verirken tribünlerde uzun süre tezahüratlar yapıldı.

GÜNEŞ'TEN İKİNCİ DALYA

Şenol Güneş, Ümraniyespor karşısında siyah-beyazlı ekibin başında 200’üncü kez görev yaptı. Beşiktaş’ın Ümraniyespor’u konuk ettiği karşılaşmada Şenol Güneş dalya heyecanı yaşadı. Daha önce siyah-beyazlı ekibin başında 199 maçta görev alan Güneş, 200’üncü maçına Ümraniyespor karşısında çıktı. Öte yandan son olarak 24 Mayıs 2019’da Beşiktaş taraftarının karşısına çıkan tecrübeli teknik adam, 3.5 yıl aranın ardından Beşiktaş taraftarıyla buluştu.









AÇILIŞ GOLÜ YİNE CENK'TEN

Beşiktaş'ın Ümraniyespor ile oynadığı maçta ilk golü Cenk Tosun attı. Tecrübeli golcü, Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk döneminde Mersin İdman Yurdu ile oynanan maçta da fileleri ilk havalandıran isim olma başarısı göstermişti. Cenk Tosun'un bu golü sonrası tüm tribünler tecrübeli golcü için tezahüratlarda bulundu.

BEŞİKTAŞ AYNI SKORLA GALİP

Beşiktaş'ın Ümraniyespor'u 5-2'yle geçtiği maç uzun zaman sonra bir ilki beraberinde getirdi. Şenol Güneş'in ilk döneminde oynanan Mersin İdman Yurdu mücadelesi siyah-beyazlıların 5-2'lik galibiyetiyle sona ermişti. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in ikinci döneminde de ilk maçta rakibini 5-2'lik skorla yendi.

MAÇ SONU ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Beşiktaş taraftarları 5-2'lik galibiyetin coşkusunu Şenol Güneş'le birlikte yaşadı. Şenol Güneş ve öğrencileri tribünleri selamlarken maç sonu üçlüsünü Şenol Güneş çektirdi. Beşiktaş taraftarları, Şenol Güneş lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu.

CENK TOSUN'DAN ŞENOL GÜNEŞ VURGUSU

Beşiktaş'ın Ümraniyespor ile oynadığı maçta fileleri 2 kez havalandırma başarısı gösteren Cenk Tosun maçın ardından Şenol Güneş'le ilgili konuştu. Cenk Tosun açıklamasında, "İyi bir başlangıç oldu. Hocayla 1 idmana çıkabildik. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Yine hatalar yaptık bugün. Çok pozisyon verdik. Bu maçı analiz edip derbiye en iyi şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ TARİHE GEÇTİ

Şenol Güneş bu galibiyetle birlikte kariyerinde mağlup ettiği Süper Lig ekibi sayısını 51'e yükseltti. Süper Lig tarihinde daha önce 50 farklı rakibi mağlup etme başarısı gösteren Fatih Terim'in başarısını elinden alan Şenol Güneş bu alanda zirvenin sahibi oldu. Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig tarihine geçti. (Skorer)







