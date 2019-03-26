Şenol Güneş farkı

Türk futbolunun gördüğü en büyük başarının mimarı olan Şenol Güneş, 2002’de yaşattığı Dünya 3.’lüğü başarısında oynattığı coşkulu futbolla öne çıkmıştı.

Sahada son ana kadar enerjisiyle, hırsıyla, taktiksel sadakatıyla tüm futbolseverlerin sonuç ne olursa olsun destek verdiği takıma son yıllarda büyük bir özlem duyarken Güneş geri döndüğü milli takımla bu hasreti gidereceğinin sinyallerini daha şimdiden verdi. Üst üste 2 maçını da kazanan Ay- Yıldızlılar skorlardan çok tribünler arzusuna verdiği iştahlı karşılıkla dikkat çekti.

Dakikalarca alkışlandı

Yıllar sonra her saniyesini keyifle izlediğimiz bir milli takım ortaya çıkarken deneyimli teknik adam Eskişehir’de dakikalarca alkışlandıktan sonra stattan ayrılabildi.