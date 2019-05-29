A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dün TRT Spor’da önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, ilk olarak Beşiktaş’a vedasıyla ilgili açıklamalarda konuştu. Güneş, “Her şeyinizi verdiğiniz bir camiadan ayrılmak kolay olmadı. 4 yıl önce Fikret Orman ve yönetimi ile başladım. Güzel birliktelik oldu. Zaman zaman iyi zaman zaman kötü anlarımız oldu. Sevgi ve saygı çerçevesinde çalıştık. Her şeyinizi verdiğiniz bir camiadan ayrılmak kolay olmadı. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Bugün hala Beşiktaş’la sözleşmem var ama Milli Takım’la çalışıyorum. 1 Haziran’da kongre var. Gelen yeni yönetim, ’Ben seni istemiyorum’ diyebilir. Sözleşmem 1 Haziran’da başlıyor” ifadelerini kullandı.

‘Kaleci değişikliği olabilir’

Başarılı teknik adam, Milli Takım’la ilgili olarak ise, “Şu an da bir yarıştayız. Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası’na gitmeye ihtiyacı var” sözlerini sarf etti. Güneş, kadroyla ilgili olarak, “Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz, Yunanistan maçında olmaz, kaleci değişikliği olabilir. 5-6 yeni oyuncu oynatabilirim. Sağ bekte Sangare oynar, sol bekte Umut oynar. Emre Taşdemir’in bir gerginliği var, onun durumuna bakacağım” yorumunu yaptı.