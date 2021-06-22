Büyük umutlarla katıldığımız EURO 2020 finallerinden hiç beklemediğimiz sonuçlarla erkenden eve döndük. A Grubu’nda İtalya, Galler ve İsviçre’den toplamda 8 gol yedik, sadece son maçta rakip fileleri salladık ve sıfır çektik. Hayal kırıklığının yaşandığı Milliler’de eleştiri oklarını üzerine çeken teknik direktörümüz Şenol Güneş’in, 3-1 yenildiğimiz İsviçre maçı sonrası soyunma odasında futbolcularını teselli ettiği öğrenildi. Takıma, kendisinin de çok üzgün olduğunu belirterek seslenen tecrübeli çalıştırıcının, "Bizi bu noktaya sizler getirdiniz ve bu sayede turnuvaya katıldık. Kupanın en genç takımıyız ve hatalarımızdan ders alacağız" dediği öğrenildi.

‘Dünya Kupası’nı düşünmeliyiz’

Deneyimli teknik adamın konuşmasının devamında da "Bir an önce bu kupanın moral bozukluğunu üzerimizden atmamız gerekiyor. Artık 2022 Dünya Kupası elemelerini düşünmemiz gerekiyor. Dünya Kupası’na gitmek bizim için çok önemli bir hedef. Çok daha güçlü şekilde geri dönmek için zor zamanlarda ayağa kalkmayı başarmalı ve yola devam etmeliyiz. Ancak bu şekilde diğer büyük futbol ülkelerinin seviyesine gelebiliriz. Sizlere inanıyorum ve güveniyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Yönetimle bir görüşme yapacak

İsviçre karşılaşması sonrası, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Şenol Güneş, "Şu anki düşüncem istifa etmek ya da etmemek değil. Bizi, Dünya Kupası finaline götürüyorlardı, şimdi nasıl götürürüz durumuna bakılıyor. Ben, Yönetim Kurulu’na hesap veririm" demişti. Güneş’in, kupa sonrasında yakın bir zamanda TFF Başkanı Nihat Özdemir ve kurmaylarıyla bir durum değerlendirmesi yapması, başarısızlığın nedenlerini yönetimle paylaşması bekleniyor.