Şenol Güneş etkisi! Milli ruh geri döndü

Mircea Lucescu yönetiminde istediği futbolu sahaya yansıtmakta zorlanan Türkiye, Şenol Güneş’in gelişinin ardından bambaşka bir havaya büründü. Önceki gün EURO 2020 elemelerinde ilk maçında Arnavutluk ile kozlarını paylaşan ve karşılaşmayı da 2-0 kazanan Ay-Yıldızlılar, şimdiden eski günlere geri dönüşün sinyallerini vermeyi başardı. Oynanan oyun ve alınan sonuç doğrultusunda Türk futbolseverlerin yaptığım yorum ‘milli ruh geri döndü’ oldu.

Güneş etkisi...

Türkiye için Arnavutluk karşısında alınan zaferin ayrıca bir önemi daha bulunuyor. Güneş’in gelişiyle çıkışa geçen Ay-Yıldızlılar, son olarak Uluslar Ligi B Grubu’nda İsveç karşısında 3-2 kazanılan mücadelede gol sevinci yaşamıştı. 6.5 ay boyunca suskun kalan milliler, Güneş’in çıktığı ilk maçta ise rakip fileleri 2 kez havalandırdı. EURO 2020 elemelerine müthiş başlayan Türkiye, şimdi ise yarın Moldova’yı da devirerek avantajı eline geçirmek istiyor.

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