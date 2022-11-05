Şenol Güneş: En büyük sıkıntı, sağ ve sol stoperlerde

Spor Toto Süper Lig ’in 13. haftasında Galatasaray ’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş ’ta TeknikDirektör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Güneş, “İkinci yarıya daha iyi başlamamıza rağmen golden sonra dağıldık. Oyuncu değişikliklerinin gereksiz ve zamansız olması da bizi etkiledi. 2 bekin de sakatlanması, son bölümde hamle şansımızı azalttı. Fizik ve taktik olarak eksiklerimiz vardı. Kazanmak istediğimiz maçta kazacak kadar oynamadık. Son bölümde rakip geri çekildi ama buna rağmen daha şuurlu oynamamız gerekiyordu, oyuncularımız fizik olarak düştü. Takımın genel oyuncu yapısına bakarsak daha umutluyum” dedi.

‘Ne olursa olsun...’

Rosier ve Umut Meraş’ın arka adalelerinde sorun olduğunu söyleyen Güneş, “Bu maçta 90 dakika çıkaramıyorsa başka bir problem var. Saha içinde 90 dakika dayanamıyorsa sorun var. Genel ve bireysel sorun var. Kenarda kalan ve oynayan oyuncular fiziksel olarak eksikse genel sorun demektir. Önümüzde Serik ve Antalya maçları var. Şartlar ne olursa olsun kazanmalıyız” yorumunda bulundu.

‘Rosier oyunda iyi değildi’

Fiziksel düşüş olunca hataların olduğunu da söyleyen Şenol Güneş, “Josef iyi niyet ve gayretiyle bunu taşımaya çalıştı. Ama Rosier bunu yapamadı. Hem oyunda iyi değil, hem de değişiklik yapınca bedeli ağır oluyor. Josef bizim için çok önemli. Şu anda en büyük sıkıntı, sağ ve sol stoperlerde. Orada bir hamle yapmamız lazım. Takım oturacak, oyuncu verimini alırsak sorun yok, alamazsak değiştireceğiz. Savunmada zaaflarımız daha fazla” diyerek sözlerini tamamladı.