A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç zaferinin ardından yayıncı kuruluş TRT Spor'a açıklamalarda bulundu

Şenol Güneş, "Daha işin başındayız. Her gün yeni bir başlangıç, yeni bir umutla yola çıkıyorsun. Daha yeni başlangıç yapıyoruz. 6 puan almak güzel bir şey. Coşkulu ve istekli oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Üç güzel gol attık. Rakip, 2 forvetine yükleme yapıyordu ama ona da iyi plan kurduk. Ben mutluyum, takım mutlu, Türkiye de mutlu. Biz biriz. Şimdi Letonya maçına odaklanacağız. Ne havaya gireceğiz, ne ezik olacağız. İki maçta ezik olmadık, dik durduk. Daha değişik ve zor bir maç oynayacağız. Bugün için güzel ama yarınlar ne olur, bakacağız. Ortak değerleri oluşturabilirsek Türk insanının başaramayacağı şey yoktur" ifadelerini kullandı.

'Dünya Kupası’nda olmayı ben de, futbolcular da Türk milleti de çok istiyor'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Güçlü bir takım olan Norveç ile oynadık ve kazandık. Mutluyuz. Kazandık ve her şeyi doğru yaptık." dedi.

"Rakibin gücünü biliyorduk. Zaaflarından iyi faydalandık." diyen Güneş, "Karşılaşma boyunca özellikle kontra ataklardaki başarılı futbolun oyunu lehimize çevirdiğini" kaydetti. Güneş, Letonya’ya karşı oynayacağımız gruptaki 3. maçımızla ilgili ise şu değerlendirmede bulundu: "Oyuncularım, kazanma sorumluluğuna alıştılar. Letonya farklı bir maç ve bu tür maçların zorlukları vardır. Sabırlı olmalıyız. Peşinen favori olmayı ya da mağlup olmayı kabul etmemeliyiz. Zor bir maç, garanti değil. Ama oyunumuz, isteğimiz, kazanma hırsımızı kullanacağız. Her şeyi yerinde, zamanında yapmak lazım. Bu kadar çaba karşılığında kaybetmeye benim de oyuncularımızın da hakkı yok. Dünya Kupası’nda olmayı ben de, futbolcular da Türk milleti de çok istiyor. Bu mutluluğu Allah bozmaz yeter ki biz bozmayalım."

Hollanda ve Norveç maçlarının Avrupa Kupası öncesinde A Milli Takımın oyun sisteminin bir provası olduğu görüşünün "kısmen doğru olduğunu" kaydeden Güneş, "Ama her gün yeni bir kadro var. İyi oynuyoruz ama yeterli mi? Daha iyi olmamız lazım. Savunma anlayışında oldukça mesafe aldık. Daha da iyi yapmamız lazım." diye ekledi.











