A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası elemelerinde Karadağ ile oynanacak maç öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, "Hedefimiz Dünya Kupası. Katar'da olmak istiyoruz. Hedefimiz büyük. İsteğimiz de büyük olmak durumunda. 3 puana ihtiyacımız var. Kazanmak için hep birlikte, takım olarak yeteneğimizi ve karakterimizi koyacağız. Bizim davetimiz, Halil için de diğer tüm milli oyuncular için de geçerliydi. Gelemediler. Şimdi bu maça bakalım. Onları sonra değerlendiririz." ifadelerini kullandı.