Şenol Güneş: Dünya ayakta, insan sağlığı önemli

Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa’da tüm ligler ertelenmesi gözleri Türkiye'ye çevirdi. Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe bugün yazdığı yazısında Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Corona virüsü nedeniyle futbol dünyası ile ilgili yaptığı yorumu ise bugünün en önemli gündem noktalarından biri oldu.

Şenol Güneş yaşanan bu durumla ilgili “Dünya ayakta, insan sağlığı önemli. Lig maçları da ertelenirse, takvim yeniden yapılır. Örneğin, Haziran ayı boş, o süreçte ligler tamamlanır…” görüşünü belirttiğini açıkladı.

İşte Bilal Meşe'nin o yazısındaki Şenol Güneş kısmı:

İnsan sağlığı söz konusuyla akan sular durur. Ortada dünyayı kasıp kavuran, insanları evine kapatan bir virüs var arkadaş... Bizim kulvarın tadı tuzu taraftardır.. Onlarsız maçlar çekilmez oluyor, bunu gördük!

Bırakın bizleri, futbolcular bile maçlara konsantre olamıyor. Kaldı ki, takımlarımızda birçok yabancı var, salgın nedeniyle ite-kaka maçlara çıkıyorlar, biliyoruz! Ülkemizde salgını önlemek amacıyla bir dizi önlemler alınıyor, işyerleri kapatılıyor ki, doğru. Peki, neden ligler ertelenmiyor? Böylesi bir tabloda bu ısrar niyedir? Bakın, 2020 Avrupa Şampiyonası, önümüzdeki yıla kaydırıldı, A Milli Takım’ın hazırlık maçlara rafa kaldırıldı. Şenol Güneş hocamızla konuştum, çok güzel bir öneride bulundu. Diyor ki, “Dünya ayakta, insan sağlığı önemli. Lig maçları da ertelenirse, takvim yeniden yapılır. Örneğin, Haziran ayı boş, o süreçte ligler tamamlanır...” Valla bu önerinin altına imzamı atarım. Ne dersiniz?

Efendim virüs nedeniyle özellikle bizim kulvarda her kafadan bir ses çıkıyor. Birileri, “Lig tescil edilsin” diğerleri “ertelensin” diyor. Erteleme önerisine gıkım çıkmaz. Ancak “tescil” kelimesine sabaha kadar karşı çıkarım. Şampiyonluğa oynayan neredeyse beş takım var, milyonlarca dolar harcamışlar... Yani ortada emek var, para var, ‘tescil’ edip, bunları yok mu sayacağız?

Ya düşme potası? Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor kırmızı çizgide... Peki, Kasımpaşa, Malatya ve Konyaspor, her an o potaya girebilirler, rahat değiller! Belki kırmızı hatta olan üç takım, çıkış yapar, oradan kurtulur. Buna ne diyeceksiniz? Onun içindir ki, öyle ‘lig tescil olsun’ diyenler, otursun biraz daha düşünsünler! Bu tabloda hem zirve, hem de düşme hattı için böylesi bir yorum yapmak, akla ve mantığa aykırıdır!