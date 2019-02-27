Fenerbahçe karşısında 3-0’lık üstünlüğünü koruyamayan ve 3-3 berabere kalan Beşiktaş’ta korkulan her şey gerçekleşti. Teknik Direktör Şenol Güneş, ezeli rakiplerinin en güçlü tarafının özellikle sağ kanat akınları olduğunu bilmesine karşın hamle yapamadı.

Fenerbahçe’nin sağ kanadında ilk devre beklendiği gibi Isla-Dirar ikilisi yer alırken, Şenol Güneş, Adriano’yu yerinde sabit tutup, Güven Yalçın ile beraber alan daraltma planı uyguladı. Sarı-lacivertli takım ilk 45 dakikada sağ kanattan hem orta yapamadı hem de hücuma çıkamadı.

İkinci yarıda ise Teknik Direktör Ersun Yanal’ın hamlesine Şenol Güneş tepkisiz kalınca senaryo farklı gelişti. Dirar’ın esas mevkii olan sağ beke geçmesi ve Valbuena-Isla değişimi her şeyi silbaştan hale getirdi.

Fenerbahçe ikinci 45 dakikada sağ kanattan tam 5 hücum denemesi yaptı. 2 gol de sağ kanattaki hücum girişimleri sayesinde geldi. Dirar ve Valbuena ilk 2 golün asistlerine imza attı. Sol bek Adriano ve sol kanattaki Güven’in fiziksel olarak rakiplerine karşılık verememesi sonrası hemen 64’te Caner Erkin hamlesinde bulunan Şenol Güneş geç kaldı.

Hem moral açıdan rakibin yükselmesi hem de kendi takımının endişeye kapılması derbi maçta 3-3’e zemin hazırladı. Dirar 74 kez sağ kanatta topla buluştu. İkinci 45’te görev yapan Valbuena ise 28 kez topla buluşurken, hücum organizasyonlarında liderlik rolü üstlendi.Fenerbahçe karşısında 3-0’lık üstünlüğünü koruyamayan ve 3-3 berabere kalan Beşiktaş’ta korkulan her şey gerçekleşti. Teknik Direktör Şenol Güneş, ezeli rakiplerinin en güçlü tarafının özellikle sağ kanat akınları olduğunu bilmesine karşın hamle yapamadı.

Fenerbahçe’nin sağ kanadında ilk devre beklendiği gibi Isla-Dirar ikilisi yer alırken, Şenol Güneş, Adriano’yu yerinde sabit tutup, Güven Yalçın ile beraber alan daraltma planı uyguladı. Sarı-lacivertli takım ilk 45 dakikada sağ kanattan hem orta yapamadı hem de hücuma çıkamadı.

İkinci yarıda ise Teknik Direktör Ersun Yanal’ın hamlesine Şenol Güneş tepkisiz kalınca senaryo farklı gelişti. Dirar’ın esas mevkii olan sağ beke geçmesi ve Valbuena-Isla değişimi her şeyi silbaştan hale getirdi.

Fenerbahçe ikinci 45 dakikada sağ kanattan tam 5 hücum denemesi yaptı. 2 gol de sağ kanattaki hücum girişimleri sayesinde geldi. Dirar ve Valbuena ilk 2 golün asistlerine imza attı. Sol bek Adriano ve sol kanattaki Güven’in fiziksel olarak rakiplerine karşılık verememesi sonrası hemen 64’te Caner Erkin hamlesinde bulunan Şenol Güneş geç kaldı.

Hem moral açıdan rakibin yükselmesi hem de kendi takımının endişeye kapılması derbi maçta 3-3’e zemin hazırladı. Dirar 74 kez sağ kanatta topla buluştu. İkinci 45’te görev yapan Valbuena ise 28 kez topla buluşurken, hücum organizasyonlarında liderlik rolü üstlendi.

(Milliyet)