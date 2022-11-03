Şenol Güneş dengeyi bozmak istiyor! Fatih Terim detayı!
Süper Lig'in 13. haftasında NEF Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesinde Şenol Güneş'in zorlu rakibi karşısındaki istatistiği dikkatleri üstüne çekti. Fatih Terim ile olan karşılaşmaları da ön plana çıktı. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig 'de nefesler tutuldu ve herkes hafta sonu oynanacak Galatasaray - Beşiktaş karşılaşmasına odaklandı. Ligde 22 puanla 4. sırada yer alan ve teknik direktör Valerien Ismael'in yerine Şenol Güneş'i getirerek geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında 5-2'lik bir galibiyet elde eden Beşiktaş, NEF Stadı'nda Okan Buruk yönetiminde 21 puanla hemen alt sırasında yer alan Galatasaray'a konuk olacak.
Siyah beyazlı takımın geçtiğimiz hafta Valerien Ismael'in yerine 1,5 yıllığına takımın başına getirdiği tecrübeli teknik adam, daha önceki sezonlarında Galatasaray ile oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar dikkatleri üzerine çekti.
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İÇ SAHADA LİDER
Şenol Güneş'in 2015-2019 yılları arasında çalıştırdığı Beşiktaş takımı, Galatasaray ile Süper Kupa da dahil olmak üzere toplamda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 4'ü iç sahada 4'ü dış sahada bir tanesi de Konya'da Süper Kupa mücadelesinde oynandı. Şenol hoca, Vodafone Park ve Atatürk Olimpiyat stadında oynanan 4 maçın 3'ünde galip gelirken 1'inde beraberlik elde etti.
4 FARKLI TEKNİK ADAMLA KARŞILAŞTI
Tecrübeli teknik adam Galatasaray'la oynadığı karşılaşmalarda toplamda 4 farklı teknik adamla mücadele etti. Mustafa Denizli, Riekerink ve Tudor ve Fatih Terim ile rakip olan Şenol Güneş, bu isimlerden sadece Terim karşısında deplasmanda galip gelemedi.
DEPLASMAN DENGESİNİ BOZMAK İSTİYOR
Beşiktaş'ın hocası, siyah beyazlı takımda geçirdiği 4 sezonda Galatasaray'da deplasmanda 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 2'sini Beşiktaş kazanırken, 2 karşılaşmada Kartal mağlup oldu. Bu iki mağlubiyet de Fatih Terim'e karşı yaşandı. Şenol Güneş, bu hafta oynanacak derbide galip gelerek bu dengeyi sonlandırmak istiyor.
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İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA OYNADIĞI GALATASARAY MAÇLARI
2015 -2016 SEZONU
14 Aralık 2015 | Beşiktaş - Galatasaray (Mustafa Denizli): 2-1
(Goller: Sneijder / Mario Gomez, Gökhan Töre)
8 Mayıs 2016 | Galatasaray (Jan Olde Riekerink) - Beşiktaş: 0-1
(Goller: Mario Gomez)
13 Ağustos 2016 (Süper Kupa) | Beşiktaş - Galatasaray (Riekerink): 0-3*
Normal süresi 0-0, Uzatmalar 1-1, Penaltı atışları 0-3.
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2016-2017 SEZONU
24 Eylül 2016 | Beşiktaş - Galatasaray (Riekerink): 2-2
(Goller: Marcelo, Cenk Tosun / Eren Derdiyok, Bruma)
27 Şubat 2017 | Galatasaray (Tudor) - Beşiktaş: 0-1
(Goller: Anderson Talisca)
2017 - 2018 SEZONU
2 Aralık 2017 | Beşiktaş - Galatasaray (Tudor): 3-0
(Goller: Cenk Tosun, Tosic, Negredo)
29 Nisan 2018 | Galatasaray (Fatih Terim) - Beşiktaş: 2-0
(Goller: Fernando, Garry Rodrigues)
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2018 - 2019 SEZONU
2 Aralık 2018 | Beşiktaş - Galatasaray (Fatih Terim): 1-0
(Goller: Ljajic)
5 Mayıs 2019 | Galatasaray (Fatih Terim) - Beşiktaş: 2-0
(Goller: Onyekuru, Fernando)
Onur Erdem Bayramiç / Fanatik.com.tr