Şenol Güneş: ''Demek ki oyuncuları tam olarak maça hazırlayamadık''

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'ye 2-0 mağlup oldu. İlk maçta Sarpsborg'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, bu yenilginin ardından gruptaki ilk yenilgisini aldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Alınan mağlubiyetten ötürü üzgün olduklarını belirten Şenol Güneş, "Üzgünüz. Bu kadar kötü futbol beklemiyorduk. Demek ki oyuncuları tam olarak maça hazırlayamadık. Benim eksikliğim." dedi.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Gole kadar belki zaman zaman top kayıpları yaptık ama pozisyon vermeden taşıdığımız maçta yediğimiz gol sonrası oyun tamamen koptu. En büyük tepki orada gelmeliydi. 1-0'a rağmen maçı almamız gereken durumdayken, etkili atak sayımız fazla olmadı."

"Kazanma hırsı, konsantrasyon düşük seviyede kaldı. Hem hücum edemedik, hem savunma yapamadık. Beklenmeyen golden ne kadar etkilenirsen etkilen, futbol oynamaktan vazgeçmemek gerekiyor. Malmö galibiyeti hak etti."

"Üzgünüz. Bu kadar kötü futbol beklemiyorduk. Demek ki oyuncuları tam olarak maça hazırlayamadık. Benim eksikliğim."

"Bugün en az beraberlik almamız gerekiyordu ki kazanmayı düşünüyorduk. Diğer maçlara bakacağız. Bizim maç çok rahat maçtı, 1 gol atsak oyunu koparacaktık ama tam tersi oldu. Maça çıkarkenki hayallerimizle maç içindeki gerçekler örtüşmeyince kaybediyorsunuz."