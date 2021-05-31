Şenol Güneş dediğini yaptı! Fransa detayı...

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Gine maçı öncesi yaptığı basın toplantısında orta saha kurgusunu değiştireceğini söylemişti. Şenol Güneş tıpkı bahsettiği gibi son Dünya Şampiyonu Fransa karşısında 2-0 kazanılan maçı orta saha oyuncuları ile maça çıktı.









A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 elemelerinde Fransa karşısında evinde 2-0 galip gelirken maça Mahmut - Dorukhan - İrfan Can orta sahası ile çıkmıştı. Gine gibi oyuncu grubu genellikle Fransa'da oynayan takıma karşı Şenol Güneş yine aynı orta sahaya görev verdi. Hatta Fransa maçından Cengiz Ünder de ilk 11'de görev yaptı



