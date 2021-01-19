D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın’ın sorularını cevaplayan Şenol Güneş, kendisiyle yapılan özel röportajda şunları söyledi: "Avustralya’yı, Çin’i, Güney Kore’yi, Kuzey Kore’yi, Ortadoğu’da İran, Irak, Suriye gibi bütün ülkeleri izleyebiliriz. Hem futbol kıyaslaması yaparız hem de bizden kimler gidebilir ya da biz oradan birilerini alarak ülkeler arası ilişkilere katkı yapabiliriz. O yüzden bunu takip edersek çok daha iyi olur. Bunu takip ederken bizden de oyuncu ve antrenörler olsa çok daha heyecanlı olur."

'O görüntüyü siz bize vereceksiniz'

"Daha önce birkaç tane oyuncumuz gitmişti. Burak gitti, Ersan gitti geldi, başka oyuncularda gitti ama sayıları az. Daha fazla olmasını istiyoruz. Brezilya’dan yurt dışına bin 650 civarında oyuncu gidiyor, 100 ülkeden fazla ülkeye oyuncu gönderiyorlar. Bu aynı zamanda ülkeyi temsil ediyor. Bunu yapabiliriz. Bunu yapabilmek için önce bir görmek lazım. O görüntüyü de siz inşallah bize vereceksiniz. Tekrar söylüyorum, genel kültür için, o ülkelerin kültürlerini ve futbol anlayışlarını görmek için bu maçlar önemli olacaktır. Çok memnun oldum, yani ben izlemek istiyordum zaten. Şimdi böyle çok daha kolay bir şekilde D-Smart'tan izleriz. Tüm futbolseverlere tavsiye ediyorum. Dünya’yı tanıyalım. Asya’yı ayağımıza getiren D-Smart’a, yetkililerine ve emek veren sizlere çok teşekkür ediyorum."