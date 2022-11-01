Şenol Güneş-Ceyhun Kazancı ikilisi dedikoduları taca attı

Hafta sonunda Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş , Ümraniyespor maçının ardından dün yenileme idmanı yaptı. Antrenman öncesinde Beşiktaş’ı takip eden basın mensuplarını sahaya davet eden Güneş, bütün futbolcuları ve teknik kadroyu da gazetecilerle bir araya getirerek fotoğraf çektirdi. Birlik, beraberlik mesajları veren tecrübeli teknik adam, antrenmanda da futbolcularla bire bir ilgilendi. Önceki gün oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısında Rosier, Berkay Vardar ve Muleka hakkındaki fikirlerini aktaran Güneş, bugün antrenman sırasında bu 3 futbolcuyla kısa görüşmeler gerçekleştirdi ve beklentilerini ifade etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, idmanın ardından sportif direktör Ceyhun Kazancı'yla bir araya gelip takımın son durumu ve oyuncularla ilgili olarak karşılıklı değerlendirmede bulundu. Güneş göreve gelmeden önce aralarının soğuk olduğu iddia edilen ikili, uyum içinde bir görüntü sergileyerek dedikoduları taca attı.

Hatalara dikkat çekti

Ümraniyespor önünde atılan 5 gol nedeniyle memnun olduğunu belirten Şenol Güneş, buna karşın takımın beklediği performansın altında olduğunu dile getirdi. Bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 2 gol gördü. İç sahada Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında üst üste 3 maçta kazanmayan Siyah Beyazlılar, bu kötü seriyi de kırmış oldu. Gerek maçın ardından gerekse de dün sabah yapılan antrenman öncesinde savunmadaki hatalara dikkat çeken Güneş, bu noktada devre arasını işaret ederek, lige verilecek arada gereken çalışmayı yapacaklarını belirtti.









Weghorst’tan mutlusu yok!

Valerien Ismael’le yolların ayrılması sonrasında Şenol Güneş’in tercihiyle önceki günkü Ümraniyespor karşılaşmasında Cenk Tosun’la beraber hücum hattında görev yapan Wout Weghorst, oldukça etkili bir görüntü sergiledi. Hollandalı forvet, maçı 2 golle tamamlarken yeni formasyonda üzerindeki yükü Cenk’le paylaştığı için daha mutlu olduğu öğrenildi.

Fernandes’e anında etki...

Siyah-Beyazlılar’da Valerien Ismael döneminde son dönemde alternatif isim olarak görev yapan Gedson Fernandes, Şenol Güneş’li yeni dönemde farklı bir formasyonda orta sahada görev başı yaptı. Yıldız isim, Ümraniyespor karşısındaki futboluyla göz doldurdu ve bu sezonki en etkili performanslarından birini sergileyerek camiayı memnun etti.









Valentin Rosier’le görüşme zamanı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor maçı sonrası dün yapılan idmanda Valentin Rosier ile özel görüştü. Güneş, bir süre boyunca oyuncusuyla yakından ilgilendi ve görüşlerini aldı. Rosier, Ümraniyespor maçının devre arasında oyundan alınmıştı. Şenol Güneş ise basın toplantısında bunun nedeni olarak oyuncusunun yorgunluğunu gösterdi. Güneş ile Rosier’in bu konu hakkında görüştüğü öne sürüldü.

Mert Günok kaleyi bırakmıyor

Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş’in Ersin Destanoğlu’nun yerine kaleyi devrettiği Mert Gönok, 343 gün sonra sahaya çıkmıştı. Tecrübeli eldiven, kalesine gelen 3 isabetli şutun 2’sinde meşin yuvarlağı ağlarında gördü. Güneş’in, Galatasaray maçında da tercihini Mert’ten yana kullanmayı düşündüğü öğrenildi.







