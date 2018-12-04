Şenol Güneş: Büyük maçlar büyük futbolcularla oynanır

Vodafone Park'ta taraftarları önünde maça hızlı başlayan ve Adem Ljajic'in 18. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçip, bu skorla da kazanan Beşiktaş'ta, galibiyetin şifresi teknik direktör Şenol Güneş'in sözleriydi. Tecrübeli hoca, maç öncesi oyuncularına yaptığı konuşmada, "Hakem düdük çalacak, siz de golü atacaksınız" dedi. Maç başlar başlamaz baskı, pres ve yüksek tempo isteyen Güneş'in isteği oyuncuları tarafından yerine getirildi.

MAÇ SONU: TEBRİK EDİYORUM

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ı 1-0 yenen takımını soyunma odasında şu sözlerle kutladı: "Arkadaşlar tebrik ediyorum. 3 günde çok büyük emek verdiniz. Efor sarf ettiniz. Kolay bir iş değildi. Yalnız son dakikalarda depar atamayanlar, sevinç turunda depar attılar (Caner Erkin ve Quaresma'yı kastederek). Onları gördüm unutmuyorum, onu söyleyeyim. Hepinize teşekkür ediyorum emekleriniz için. Arkadaşlar, çok ağır eleştiriler aldınız, çok olumsuzluklar vardı hepsini çevirmek sizin elinizdeydi. Siz bunu yaptınız. İnşallah bunu devam ettiririz. Önümüzde maçlar var. Büyük futbolcularla büyük maçlar oynanır. Hepiniz büyüksünüz. Büyük insanlar küçük insanlarla uğraşmaz. Kartal, sinek avlamaz. Tebrik ediyorum sizi."

ZİRVEYE KARTAL PENÇESİ

Şenol Güneş'in karşılaşma sonrası yap tığı 'Kartal pençesi' sevinci taraftarı mest etti. Siyah-beyazlılar, "Hoca zirveye pençeyi attı. Şampiyonluk geliyor' yorumları yaptı. (Sabah)