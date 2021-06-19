Ay-Yıldızlılar'da, yarın İsviçre ile oynayacağımız karşılaşma öncesi teknik direktör Şenol Güneş, Milli Takımımız'ın iki büyük yıldızı ile özel olarak görüştü. Kaptan Burak Yılmaz ve 10 numaramız Hakan Çalhanoğlu ile konuşan Güneş, İtalya ve İsviçre karşılaşmalarında diğer oyuncular gibi beklentilerin altında kalan iki yıldızını motive etmek adına harekete geçti. Tecrübeli hocanın, "İkiniz de bu takımın hem liderlik anlamında hem de hücumdaki en önemli isimlerisiniz. Artık final maçına çıkıyoruz. Daha fazla sorumluluk alın ve gerçek futbolunuzu gösterin. Siz iyi olduğunuz zaman, bu mutlaka diğer oyuncuların performansına da etki edecektir. Size güveniyorum. Her şeyinizi ortaya koyun" dediği öğrenildi.