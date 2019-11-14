Şenol Güneş: Bugünden itibaren EURO 2020 için en iyisini yapacağız

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9’uncu maçında sahasında İzlanda ile 0-0 berabere kalarak son maçlar öncesinde 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne gitmeyi garantiledi.

Maçın ardından Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları:

"Sonuç olarak hedefe ulaşmak önemliydi, bir hayalimiz vardı Euro 2020'ye gitmek. Mart ayında başladık, dokuz ay oldu. Dokuz doğurduk, sonunda bir çocuk oldu. Bu çocuğa iyi bakmamız lazım."

"İstanbul'da üç maç yaptık. Taraftarın A Milli Takım ile bütünleşmesini sağlamaya çalıştık. Bugün ilk defa gol atamadık. Netice itibarıyla EURO 2020'ye gitmek önemliydi, rakibin son şansıydı."

"Bugünden itibaren EURO 2020 için en iyisini yapacağız ama yeniden Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupalarında ülkemizi daha iyi temsil etmek için çalışmalar yapmamız gerekiyor."

Bu haberi de okudular EURO 2020 kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Birlik mesajı

"Bir nesil gelsin bizi kurtarsın yerine o nesillerin daha iyi olup bir şeyler yapabilmesini sağlayacağımız döneme girdik diye düşünüyorum. Bunu sadece benden beklersek yanlış olur, herkesin bir arada olması lazım, oyuncular, yönetimler, hakemler, medya."

"Kazanmaktan çok Avrupa Şampiyonası'na gitmek vardı kafamızda öncelikle. Onlar da risk aldılar, iki forvetle çıktılar. Biz biraz önde basamayınca başarılı gözüktüler ama pozisyonu az ve kısır maç oldu. Taraftar iyiydi, 3 sahada maç yaptık, iyi ki de yaptık."

Başkanlara teşekkür

"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e teşekkür ettim, önce Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlarına da teşekkür etmiştim. Küçük gelmezse Kasımpaşa ve Başakşehir'e de gidip sonra Anadolu'ya tekrar açılmamız lazım."

Haberin fotoğrafları için tıklayın Türkiye-İzlanda maçının ardından Türk Telekom Stadı yıkıldı!

'Yeni nesillerin önünü açacağız'

"Hayalimiz çok ama bu hayalleri tek başıma benim hayata geçirmem mümkün değil. Yeni nesillerin önünü açacağız, ben biraz da bunun hayalini kuruyorum."

"Yabancıları alacağımıza, yerlilerimizi satalım ve dövizi biz alalım, bunu destekliyorum. Bir başardığınız zaman sonraki dönemlerde takımlarda iyi oynayıp milli takım oyuncusu olarak ülkenizi temsil etmelisiniz. Avrupa Şampiyonası'nda çok güzel ambiyansla çıkalım, tanıtımı da saha sonuçları da güzel olsun."

'Hedef Dünya kupası'

"Bizim için bir imtihan olacak bu çocuklar için. Kaybetmeyi de öğrenecekler, hep kazanarak gelişemeyecekler. Belki orada veya hazırlık maçlarında sıkıntı olacak, göreceğiz. Şampiyona sonrası Dünya Kupası'nı hedef olarak göstereceğiz. Dünya Kupası'na rahat bir katılımlı gidersek orada daha yukarılara çıkmak önemli olacak benim için. Bir kere daha onu başarabilirsek benim için de güzel olur."

Bu haberi de okudular Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok genç ve dinamik bir takımımız var

'Kaybederek büyürsünüz'

"Ben Moldova'nın kazanmasını zor görüyorum. Asıl Arnavutluk maçı Fransa için zor olabilir. Grup birincisi olmak beni mutlu eder ama son dakikalarda bir gol yesek çok kötü olabilirdi. Ülke olarak kötü sonuçları zor karşılıyoruz. Bizim için bir imtihan olacak. Kaybetmeyi de öğrenecekler. Hep kazanarak olmaz, kaybederek büyürsünüz."