A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçta Özbekistan ile Alanya’da karşı karşıya geldi. Fransa ile EURO 2020 Elemeleri'nde çok önemli bir maç oynayacak Ay-Yıldızlı ekibimiz rakibi Özbekistan'ı da yenerek moral depoladı. Türkiye Şenol Güneş ile çıktığı üç maçı da kazanmıştı. Özbekistan maçıyla birlikte tecrübeli çalıştırıcı 4'te 4 yapmayı başardı. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadeleyi Millilerimiz Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 kazanmayı başardı.

Mücadelenin ardından Milli Takımımız'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın maç sonu açıklamaları:

"Fransa maçıyla ilgili yarından itibaren başlamamız gereken bir dönem var. Ligin sonundayız. İki hazırlık maçı yaptık. Mümkün olduğunca oyuncuların tamamını oynatmaya çalıştık, birkaç oyuncu dışında. Onları az oynatmak durumunda kaldık. Bazılarını sakındık."

"Kazanmayı hak ettik ama bu oyunla Fransa'yı yenmek zor olacaktır. Farklı bir maç olacak, bizim için de onlar için de. Artık oyuncu performanslarını değerlendirip önce Fransa, sonra da İzlanda'ya hazırlanacağız."

"İnşallah iyi bir sonuç alacağız. Fransa maçı ayrı bir maç. Ömer Ali girdi, Gökhan'ı sokamadık. Oğuzhan iyiydi, olumlu işler yaptığını düşünüyorum. Ben bir ayrım yapmak istemiyorum. Dorukhan'da bir soru işareti var. Gelişmelere göre değişiklik yapabiliriz orta sahada."

"Elimizdeki oyuncuların genel durumuna yarından itibaren bakıp kadromuzu şekillendireceğiz."

"11'i biz yaparız, işimizi bize bırakın, beraber de yaparız. Burada bir maç bitti, kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Mesela ben inanıyorum ki Ömer Ali daha iyi bir oyuncu, bugün oynayamadı. Orada iyi oyuncu yoksa, belki ona döneceğiz."

'Savaş şimdi başlıyor'

"Cehennemin başlangıcı, asıl savaş bundan sonra başlıyor. Sezon sonunu yaşıyoruz ve yorgunluklar, moralsizlikler, hepsi var. Akşam bir moral vermeye çalıştık."