Şenol Güneş bu kez millileri izledi

Milli takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray’ın Club Brugge deplasmanındaki mücadelesini takip etmiş, ancak o karşılaşmada Sarı-Kırmızılılar 11 yabancı ile maça başlamıştı.

Tek Türk oyuncu Emre Mor 60. dakikada oyuna girmişti. Güneş dün akşam Cim Bom’un Sivas maçını takip etmek için Türk Telekom’a geldi. Bu kez Sarı- Kırmızılılar’da daha önce milli takımda forma giyen Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Emre Mor ve Şener Aşkaroğlu 11’de mücadeleye başladı, Güneş de bu oyuncuların performansını izleme şansı buldu.