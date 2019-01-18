Şenol Güneş: Bizim için her maç final

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"3 puan hakkımızdı, her maç final"

Maçtan önce de dediğim gibi kazanmak ve iyi başlamak önemliydi. Puan açısından da, moral açısından da... 3 puan emeğimizin karşılığıydı bu akşam. Skor ne olursa olsun, rakibin 3-0'dan sonra gol atıp pozisyon bulması bizim için eksiydi. Her maç final diyoruz ama yolun başındayız. Şimdi Erzurum maçında ne yapacağımızı düşünmeye başlayacağız.

"Dorukhan umarım bozulmaz"

Oyuncularımın hepsi benim için birer öğrenci. Umarım bozulmaz. Şu anki çalışması, davranışları onun büyüyen bir kariyere sahip olmasını sağlıyor. Böyle devam eder umarım, onu tekrardan tebrik ediyorum.