Şenol Güneş Beşiktaş antrenmanında yer almadı

Asbaşkan Emre Kocadağ, Voleybol Şube, Proje ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Melih Arslan ile TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan’ın izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda yapılan taktiksel maç ile tamamlandı.

Beşiktaş , Galatasaray maçının hazırlıklarına, yarın (3 Kasım) saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.