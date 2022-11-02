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Şenol Güneş Beşiktaş antrenmanında yer almadı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

02 Kasım 2022, Çarşamba 13:55 Son Güncelleme:
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Şenol Güneş Beşiktaş antrenmanında yer almadı

Asbaşkan Emre Kocadağ, Voleybol Şube, Proje ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Melih Arslan ile TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan’ın izlediği basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve pas çalışmasıyla başladı. Dar alanda yapılan taktiksel maç ile tamamlandı.

Beşiktaş , Galatasaray maçının hazırlıklarına, yarın (3 Kasım) saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. 

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