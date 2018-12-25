Şenol Güneş beklentilerin aşağısında kaldı

Bu sezon aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamayan ve şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Beşiktaş, 17 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 26 puan toplamıştı.

Liglerin 34 hafta üzerinden oynandığı 1994-1995 sezonundan itibaren yapılan değerlendirmede Beşiktaş, en kötü dönemini ise 2005-2006 sezonunun ilk yarısında yaşadı. Söz konusu sezonda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 25 puan elde edebilen Kartal, Rıza Çalımbay’la başlayıp Jean Tigana yönetimiyle devam eden dönemde ilk yarıyı 5. sırada tamamlamıştı.

Son 4 sezonda düşüş...

Beşiktaş, takımda 4. sezonunu geçiren teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki en kötü ilk yarı performansını bu yıl yaşadı. Siyah- Beyazlı ekip, Güneş yönetiminde 2015-2016’nın ilk yarısını 41 puanla tamamlarken sonraki sezonda 38 puana ulaşmıştı. Geçen sezon 30 puan toplayarak ciddi bir gerileme yaşayan Beşiktaş, bu sezon ise daha büyük düşüşle 17 hafta sonunda 26 puanda kaldı.

Lucescu zirve yapmıştı

Kara Kartal’da devre arasına en yüksek puanla giren isim tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu oldu. Rumen teknik adam yönetiminde 2003-2004 sezonunun devre arasına yenilgisiz lider giren Beşiktaş, 13 galibiyet, 4 beraberliğin ardından 43 puanla en yakın rakibinin 8 puan önünde ilk yarıyı tamamlamıştı.