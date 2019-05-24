Şenol Güneş: Başından beri bizi ayırmak isteyenlere teslim olduk

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Kasımpaşa’yı konuk etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaybeden Siyah-Beyazlılar, ligde herhangi bir iddiası olmayan Kasımpaşa karşısında sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve sezonu 3. sırada tamamladı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Güven Yalçın kaydederken, 20 yaşındaki genç golcü bu sezon ikinci kez hat-trick yapmayı başardı.

Siyah Beyazlılar ile son maçına çıkan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın maç sonu açıklamaları:

Beşiktaş ayrı bir hikaye benim için. Gittiğim her yerde oraya ait olma duygunu yaşıyorum. 4 yıl geçti.Buraya nasıl geldiğimi hatırlıyorum. Duygusal olarak baktığın zaman 4 yılın bir hikayesi olacak. Bugünkü maç da dahil son zamanlarda oyundaki sıkıntı beni çok üzüyor

Şartlar bugün bizi ayrılık noktasına getirdi. Yönetimin desteği, taraftarların olağanüstü desteği, taraftar bu takımın sembolü, bu sahiplenmeyi benden sonra geleceklere de devam ettirsinler. Son günlerde istediğimiz sonuçları alamayınca güven kaybı oldu.

2. yarı 39 puan aldık ama bence çok daha fazlasını alabilirdik. İlk yarının son 3 maçında 7 puan kaybettik. Beşiktaş'ın kaybedeceği maçlar değildi. Bunların sorumlusu da teknik adam olarak benim. Başarısız oldum. Beşiktaş'ta 1. olamayınca ayrılık normal.

Başından beri bizi ayırmak isteyenlere sonunda teslim olduğumuzu düşünüyorum.

Ayrılmamın daha doğru olacağını söylediler, ben de daha fazla kalmamam gerektiğini düşünüyorum. Duygusal tarafa çok fazla girmiyorum, kalbimi burada bırakarak gidiyorum.

Oyuncular hiç şikayet etmeden hep başarıya odaklanmalı. Yönetim transferlere çok dikkat etmeli, en önemlisi bu.

Sevmek sevilmek yani. Bir insana servetini versen sevdiremezsiniz. Futbolun güzelliği bu. Ben bu yaşta Beşiktaş'ta çok önemli bir değer kazandığımı düşünüyorum. Aynı değere Trabzonspor'da da sahibim.