Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Medipol Başakşehir’i evinde 2-1 yenen Beşiktaş, rakibini 6 maç sonra mağlup etmeyi başardı. Rakibine son olarak 2015-2016 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 2-0’lık skorla üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamamıştı.

Siyah Beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden deneyimli hoca, ''Kazanmak güzel bir şey, mutluyuz. Yorulduk, tüm oyuncular ellerinden gelen gayreti gösterdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Taraftarın büyük bir desteği vardı, yediğimiz gole rağmen coşkuyla desteklediler, onlara da teşekkür ediyorum.'' diye konuştu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

''Önlem almamız gerekiyordu''

Oyun başında bireysel ve kopuk kopuk baskılarımız vardı, rakibin çıkmasına sebep olduk. Zaten top tekniği yüksek oyunculardan oluşan bir takımdı. Savunmada az gol yiyen bir takım oldukları kadar önde de yetenekli ayakları vardı. Bunlara önlem almamız gerekiyordu.

''Rakip 10 kişiyken golü yedik''

İlk yarıda ilk 15 dakika dışında rakip bizden iyiydi. İkinci yarıda toparlandık ve daha fazla pozisyon bulduk, hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Fiziksel ve teknik taktik olarak olumlu işlerimiz vardı ama özellikle ilk yarıda 15-45. dakikalar arası sıkıntılarımız vardı. Rakip 10 kişiyken golü yedik. Emre dışarıdaydı, uzun topta duruş hatası sonrası 5'e 3'ken gol yedik.

''Karius'un özellikle ilk yarıdaki kurtarışları çok önemliydi''

Golcü bir takımız ama çok da gol yiyoruz. Golcülüğümüzün karşılığını bulması için daha az yememiz, rakibe az pozisyon vermemiz lazım. Karius'un özellikle ilk yarıdaki kurtarışları çok önemliydi. İkinci yarıda da çok iyiydi, dikkatliydi. Uzun boylu olmamızı özellikle duran toplarda iyi değerlendirdik, önemli bir silahtı bizim için. Daha fazla pozisyonda uzun boyumuzu kullanabilirdik.

''Atiba'yı bir kenara koyuyorum''

Karius'tan başlayarak son giren oyuncuya kadar hepsine çok teşekkür ediyorum. Bugün gördük ki yaşla ilgili de bir problem yok, özellikle Atiba'yı bir kenara koyuyorum. Sahanın en iyilerinden biriydi.