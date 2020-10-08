Şenol Güneş: Asla maçı bırakmayacağız

Almanya karşısında 3 kez geriye düşen A Milli Futbol Takımı sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, “Rakip de biz de birçok oyuncumuzu oynatmadık. Kim olursa olsun oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. Kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. İyi yanlarımız var ama hatalarımız oldu. Maç az oynayan oyuncularımız vardı, onları görmek istedik. Alternatif isimleri görmek için iyi maç oldu. Berabere kalmamız moral açısından iyi. Bunun üzerine çok şey koyacak oyuncularımız var. Asıl hedefimiz Dünya Kupası için Mart ayında başlayan maçlara en iyi şekilde hazırlanmak.” dedi.

Rusya daha önemli

Güneş şöyle devam etti: “İyi işler yapacağız, asla maçı bırakmayacağız. Ligimizde eleştiri alan oyuncularımızın çok güzel oynadığını görüyorum, bu benim için güzel. Sonuç olarak bu maç puan getirmedi. Rusya maçı daha önemli. Bu moralle Rusya maçına çıkacağız.”

Şenol Güneş ikinci döneminde Milli Takım ile çıktığı 3. özle maçta da yenilmedi, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.