Şenol Güneş: Asıl hedefimiz Dünya Kupası

TFF ile DenizBank arasında ana sponsorluk sözleşmesi imzalandı. DenizBank’ın İstanbul’daki genel merkezinde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF yöneticileri ve A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, “Geçmişte böyle bir şey yoktu, Dünya Kupası’na giderken yalnızdık. Bugün birlikteyiz, o yüzden bir korkum var. İnşallah beklentiye cevap veririz. Avrupa Şampiyonası önemli ama Dünya Kupası da çok önemli. Bu çocuklar çok karakterli, ülkemizi temsil için orada olacaklar. Yetenekli ve karakterli oyuncuların başarısı için desteğe ihtiyaç var. Onu da bekliyoruz. Yeni bir şeyler sunmak istiyoruz” dedi ve ekledi:

‘2002’deki gibi’

“Takdiri ilahi, tıpkı 2002’de Brezilya ile yaptığımız maç gibi. İnşallah ilk 3’e gireriz. Ülkemizde zaman zaman futbolda kaoslar var ama her şeyin üzerinde Milli T0akım var. Herkesin sorumluluk duyduğu bir düzen bekliyoruz. Ailemiz dostlarımızla bir araya geliyoruz ama bankamızı seçtiğimiz zaman DenizBank’ı seçtiğimiz zaman çok daha iyi olacağını düşünüyoruz.”