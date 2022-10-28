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Şenol Güneş antrenmana çıktı

Beşiktaş'ta yeniden teknik direktörlük koltuğuna getirilen Şenol Güneş, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

28 Ekim 2022, Cuma 19:51 Son Güncelleme:
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Şenol Güneş antrenmana çıktı

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmalarıyla başladı.

Yarı alanda top kapma çalışması ve yarı sahada oynanan çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel şut çalışmasıyla noktalandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig ’de HangiKredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın (29 Ekim) saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.

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