Şenol Güneş: Aklımızda prim yok

A Milli Takımımız'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Elemeleri grubundaki ilk 3 maçımızın ardından futbolculara prim dağıtıldığı iddialarına cevap verdi. Güneş, "Milli Takım oyuncularımızla ilgili olarak herhangi bir prim çalışması yapılmamıştır. Bu tür iddialar asılsızdır. Benim böyle bir konudan bilgim yok. Bizim aklımızda prim diye bir şey yok. Ben böyle bir çalışmanın içerisinde olmadım. Şu anda ne primi, ne parayı, ne de başka bir şeyi konuşuyoruz. Biz tamamen Türk Milli Takımı'nın başarısına odaklanmış durumdayız" dedi. Tecrübeli hoca, "Sol bek konusunda sıkıntımız var. Kaleci ise en şanslı olduğumuz bölge. Hepsi çok iyi ama şu an Uğurcan bir adım önde. Eksikler sebebiyle 3 maçta da ideal kadroyla oynayamadık ama buna rağmen 7 puan iyidir. 2022 elemelerindeki ikinci bölüm, Eylül ayında olacak. Bu yüzden federasyonla da düşüncelerimi paylaştım. Süper Lig'in 15 Ağustos'u geçmeden başlamasını istiyorum. Oyuncularımın, eleme maçlarına hazır şekilde gelmeleri gerek" yorumunu yaptı.

'Belirlenmiş bedel yok'

TFF de prim dağıtıldığı yönündeki iddialar üzerine bir açıklama yayınladı, özetle şu ifadeleri kullandı: Şu anda Futbol Federasyonu Yönetim Kurulumuz tarafından müsabaka bazında belirlenmiş bir prim bedeli olmadığı gibi, gerek Milli Takım oyuncularımızın gerekse de teknik heyetimizin bu yönde bir beklentisi ve talebi söz konusu değildir.