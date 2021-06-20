Şenol Güneş 8 oyuncuya süre vermedi! Abdülkadir Ömür...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020'de oynanan üç grup maçında toplam 18 oyuncuya süre verdi. Pandemi nedeniyle genellikle 23 kişilik olan Avrupa Şampiyonası nihai kadrolarına bu kez 26 oyuncu hakkı verildi, fakat esame listelerinde yine 23 oyuncuya yer aldı. Geniş kadroda bulunan 26 oyuncudan 8 tanesi forma giyme şansı bulamadı.

Euro 2020'de oynamayan oyuncular

Mert Günok (3 maç kadroda)

Altay Bayındır (3 maç kadroda)

Ozan Kabak (3 maç kadroda)

Rıdvan Yılmaz (1 maç kadroda)

Taylan Antalyalı (3 maç kadroda)

Abdülkadir Ömür

Kerem Aktürkoğlu (1 maç kadroda)

Enes Ünal (2 maç kadroda)





Kadroya giremeyen tek isim: Abdülkadir Ömür

Abdülkadir Ömür, Euro 2020'de oynanan üç maçta da kadroya giremeyen (esame listesine giremeyen) tek isim oldu. Trabzonspor 'un yıldız oyuncusu, turnuva öncesi oynanan hazırlık maçlarında ise 68 dakika süre almıştı. Abdülkadir Ömür'ün İsviçre maçı kadrosunda da yer alamadığını öğrendikten sonra Teknik Direktör Şenol Güneş'e, "Beni niye çağırdın hocam?" ifadeleri ile sitem ettiği iddia edildi.



