Sezona flaş transferler yaparak büyük umutlarla giren Beşiktaş 'ta, son 6 maçta sadece 1 galibiyet alınması teknik direktör değişikliğini zorunlu hale getirdi. Geçtiğimiz hafta 2-1 kaybedilen Hatay deplasmanından bir gün sonra Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah beyazlı yönetim, taraftarların çok istediği Şenol Güneş'i 2. kez takımın başına getirdi.

ŞENOL GÜNEŞ 3.5 YIL ARADAN SONRA VODAFONE PARK'TA

24 Mayıs 2019'da Vodafone Park Stadı'nda oynanan Kasımpaşa maçıyla Beşiktaş'a veda eden Şenol Güneş, 3.5 yıllık aradan sonra yine Vodafone Park'ta oynanacak bir maçla siyah beyazlı taraftarlarla buluşacak. 2015 -2019 yılları arasında 4 sezon Beşiktaş'ı çalıştıran Güneş 2 şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz gruptan çıkma, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final gibi başarıların ardından A Milli Takım teknik direktörlüğüne geçmişti. Buradaki görevi geçen sezon son bulan Güneş, 1 yıldır takım çalıştırmıyordu.

Geçen sezon da Sergen Yalçın'ın istifası sonrası taraftarların en çok istediği isim olan Güneş, yaklaşık 10 aylık bir gecikmeyle 2. kez Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu.

Güneş'in yeniden takımın başına geçmesiyle çok mutlu olan siyah beyazlı taraftarlar, bütün biletleri bitirdi ve yarın Vodafone Park Stadı'nı tamamen dolduracak.

SAISS VE EMRECAN DÖNDÜ, GHEZZAL DIŞINDA EKSİK YOK

Beşiktaş'ta sakatlığı henüz geçmeyen Ghezzal dışında eksik bulunmuyor. Uzun süren sakatlığının ardından Fenerbahçe maçıyla sahalara dönen, ancak bu maçta yeniden sakatlanan Ghezzal'ın, Galatasaray maçına yetiştirilmesi bekleniyor. 2 haftadır sakat olan Saiss ve Emrecan ise dün itibariyle takım çalışmasına dahil oldular.

Teknik direktör Şenol Güneş'in ilk maçında nasıl bir kadro çıkartacağı da büyük bir merak konusu.

Genel olarak 4-2-3-1 sistemini uygulayan ve hücumda orta sahadaki iki ön liberoyu 10 numara ile 3'lü olarak oynatmayı seven Güneş'in Josef - Gedson ve Salih üçlüsünü oynatması ihtimaller arasında. Hücumda ise Cenk Tosun'un eskiden olduğu gibi sol önde oynaması yine Güneş'ten beklenen değişiklikler. Defans hattına çok fazla dokunması beklenmeyen Şenol Güneş'in kaleci tercihini de Mert Günok'dan yana kullanması sürpriz sayılmayacak.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ 2 ÖNEMLİ İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta Ümraniyespor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gedson Fernandes ve Valentine Rosier yarın sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Galatasaray derbi mücadelesinde takımı yalnız bırakacak. (DHA)