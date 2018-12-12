Şenol Güneş: 3 mağlubiyeti içime sindiremiyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın akşam oynanacak olan Malmö maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;

Her takımın turu geçme şansı var. Kendi sahamızda rakibi yenerek turu geçmek istiyoruz. Maç için hazırız. Herkes zirvede olmak ister, önemli olan oraya tutunup başka zirvelere taşımak. Bu sene maalesef Avrupa'da 3 mağlubiyetimiz var. En çok beni üzmüştür. Kaybedilmemesi gereken takımlara kaybettik. Avrupa'da olduğunuz zaman bu ülkeyi temsilen en iyi skorları alıp en iyi şekilde temsil etmek gerekiyor. Beşiktaş'ın bunu en iyi şekilde yaptığını düşünüyorum. Bunun içinde olduğum için gururluyum ama bu 3 mağlubiyeti de içime sindiremiyorum. Geçmişte yaptıklarımızın bazen takdir ediliyor, bazen eleştiriliyor. Başarılı övgülere teşekkür etmek gerekir ama yeni başarılar için çalışmak gerekiyor.

Galatasaray da son anda UEFA'ya kalamayabilirdi. Daha önce alacağı sonuca üst tura da çıkabilirdi. Avrupa'da birçok takım UEFA'ya katılabilmek için coşkuyla çalışıyor. Oyuncuları sunabilmek için Avrupa önemli. Yarın kazanalım kim çıkarsa çıksın oynarız, tecrübeliyiz. Rakibimiz bize göre daha rahat. Biz ise bir gün maç oynuyoruz, etkisi bitmeden başka maça çıkıyoruz. Zaman zaman bizim yarınki maçın konuşulmadığı yerler var. UEFA Avrupa Ligi normalleşiyor. Sert, agresif ve zor bir maç olacak. Bu zorlukları aşmamız gerektiğini biliyorum. Lig bir maraton. Kötü maçlar kaybettik. Yarış devam ediyor, daha yarısına gelmedik. Trabzonspor maçından önce bu maça odaklanmalıyız. Gruptaki son maç.

Avrupa haftalarında hep perşembe - pazar oynuyoruz. Bu tip maçları pazartesi de oynayabilirsiniz ama nedense bize pek olmuyor. Güven Yalçın sezon başladığında bizimle değildi. Atiba da öyle. Negredo, Mustafa, Larin vardı. Babel alternatifi vardı. Şu an Güven'den fazla orta saha, savunmada ihtiyacım var. Negredo gitti, Listeye yazmamız boşuna oldu.