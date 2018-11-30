UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5’inci karşılaşmasında Beşiktaş ilk yarısını 2-0 geri kapattığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle Sarpsborg'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ''2-0 geriye de biz düştük, geri dönüşü de biz yaptık. Allah yardım etti. Oyuncularım iyi iş çıkardı, başarı onların.'' diye konuştu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"İzleyenler için keyifli ve heyecanlı bir maç oynandı. 2-0 geriye de biz düştük, geri dönüşü de biz yaptık. Allah yardım etti. Oyuncularım iyi iş çıkardı, başarı onların. Önemli bir galibiyet aldık."

"Bu galibiyet bize avantaj sağladı. Dün bu avantajımız yoktu. Rakip karşılaşmaya bizim hatalarımızdan yararlanarak iyi başladı. Maçın sonunda ise kazanan taraf olmayı başardık. Olumsuzluklara rağmen galibiyeti almayı bildik."

"Yediğimiz goller beklenecek goller değildi. Paniğe rağmen oyundan düşmedik. Oyuna ortak olduk ve kazanma duygusunu hep diri tuttuk. Oyuncularım, daha iyi olduklarını göstermek için sahadaydılar ve bunu gösterdiler."