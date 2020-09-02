Şenol Güneş: 11 için net bir şey söylemek mümkün değil

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan'la oynayacağımız Uluslar Ligi mücadelesi öncesi basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde;

Yarın bazı genç arkadaşlarımıza, bazı aramıza yeni katılan arkadaşlara görev vereceğim. İlk 11 konusunda net bir şey söylemek mümkün değil ama bulunduğumuz kısa süre içerisinde eldeki oyuncuları, durumlarını değerlendirerek, iskeleti koruyarak mücadele edeceğiz.

Rıza Çalımbay'ı kardeşim gibi görürüm. Onun kadrosunda olan ve transfer yapan arkadaşları kadromuza aldık. Transfer olmaları hem onların hem de Rıza hocanın başarısı. 'Bizim kadromuzdan oyuncu yok' diye belirttiği seçim eleştirisine katılmıyorum.

Macaristan futbol ekolü olan, uluslararası yıldızlar çıkarmış bir takım. Bize karşı 14 maçta 8 galibiyetleri var. Kadrolarında önemli oyuncuları var. Atanı, tutanı iyi olan, yeniden çıkış yapan bir takım.

Bizim liglerimiz başlamadı ama Macaristan'da lig başladı. 3 hafta oldu. Celtic'i eleyen Ferencvaros'tan kadroda önemli oyuncular var. Leipzig'den direkt oynayan kaleci Gulacsi ile Urban var. Nagy, Szalai gibi önemli oyunculara da sahipler.

Görünmeyen ama en büyük rakibimiz olan koronavirüsü, el ele verip, insanlık olarak virüsü yenmemiz gerekiyor.

Hakan Çalhanoğlu, yetenekleri belli zaten onu aldığımızdan beri ondan memnunuz. Şikayetimiz olmadı. Bizim için önemli bir oyuncu ve aynı zamanda kaptanlardan bir tanesi. Tecrübesi ve oyun kalitesiyle takıma katkıda bulunan bir arkadaşımız.