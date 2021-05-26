A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020 hazırlıkları kapsamında oynanacak Azerbaycan mücadelesi öncesinde basın toplantısı düzenledi

Şenol Güneş, "2 Haziran'a kadar kampımız buradan devam edecek. Daha sonra Almanya'ya geçeceğiz. Şu an bizimle olmayan ve sakatlığı nedeniyle olmayan isimler var, onlarda bizim için önemli. Pandemi ve sakatlık olursa değişiklik hakkımız var. 1 Haziran'da kadroyu 26 olarak açıkladığımız zaman onlarla devam edecek. 11 Haziran'a kadar hastalık ya da başka bir durum olursa bildirmemiz lazım"

'Yer veremediğimiz oyuncularımız sitemlerini belli ediyor, bizim için iyi milli takımın sevildiğini ve sahiplenildiğini gösteriyor'

"Yer veremediğimiz oyuncularımız sitemlerini belli ediyor. Bu bizim için iyi, milli takımın sevildiğini ve sahiplenildiğini gösteriyor. Kadrodaki oyuncular kendilerini göstermek için çok heyecanlılar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bizden duyulan bir umut var, bunu mutluluğa çevireceğimizi umuyorum. Hepimiz Türkiye'nin başarısı için çalışacağız"

'Azerbaycan maçı da zor olacak'

"Azerbaycan maçı özelinde konuşursak; tek millet, iki devletiz. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Diğer maçlar bizi zorladı, koşullar nedeniyle. Belçika ve Kuzey İrlanda ile oynamak istemiştik. Belçika hükümeti izin vermedi, Kuzey İrlanda gelemeyecek onların yerine Gine ile oynayacağız. Savunma yapan takımlar her zaman bize sorun çıkartır, Azerbaycan maçı da zor olacak."

'Yarın Zeki ile değil Mert ile başlayacağım'

"Mert Müldür iyi bir oyuncu, önü açık diye düşünüyorum. Sağ beke daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yarın Zeki ile değil Mert ile başlayacağım.

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'Burak Yılmaz'ın KDV'si var...Liderliği kaldıramamış olsa Lille'i şampiyon yapamazdı'

"Burak Yılmaz, liderliği bugüne kadar iyi götürdü. En az 6 ay kadar daha götürür, KDV'si var ya, ondan. Tartışılan bir oyuncu olarak bunu yaptı. Her geçen gün daha iyi oldu. Burak insan ilişkileri açısından da kendini geliştirdi, geçen sene Emre Belözoğlu'yla birlikte liderlik yapıyordu, bu sene de kendisi yapıyor. Sadece o değil, arkasındaki oyuncular da bunu yapıyorlar. Burak, her geçen gün üzerine koyarak buralara geldi. Liderliği kaldıramamış olsa Fransa'ya gidip Lille'i şampiyon yapamazdı"



