Şenol Fidan: Hakem enteresandı!

Şenol Fidan'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Göztepe'nin yeni stadındaki ambiansla beraber bir baskı oluşturmaya çalışacaklarını biliyorduk. Taç çizgisinde kaptırdığımız bir toptan gol yedik ama oyuna ortak olmaya da devam ettik. Son yaşadığımız olaylardan dolayı ise bir kırılganlık söz konusu... Hakem ise enteresandı! Bunu mağlubiyet sebebi olarak da söylemiyorum. Ancak son 4-5 maçtır hakemler bazı pozisyonlarda lehimize karar vermemek için direniyorlar. Burak'ın yakaladığı 2 pozisyonumuz da var, atsaydık farklı olabilirdi. Üzerimizde karabulutlar da var ama bir galibiyet bu bulutları dağıtacaktır diye düşünüyorum. Maç sonu oyunculara da teşekkür ettim. Bugünleri atlatacağız diye düşünüyorum.

Caner'in oynadığı maç sayısı fazla, arka adalesinde çekme de var. Maçtan önce de söylemiştim biraz daha diri ayaklarla başlamak istedik.