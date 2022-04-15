Şenol Fidan: “Bugün son derece önemli bir maçı kazandık”

Spor Toto 1. Lig’in 32. haftasında Tuzlaspor iç sahada karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fidan, önemli bir maçı kazandıkları için mutlu olduğunu vurgulayarak, “Bugün son derce önemli maçı kazandık. Ligin son 7 haftasında rakiplerle olan puan farkını açıp onlardan uzaklaşmak istiyorduk. Gençlerbirliği ile aynı puanda olmamız bizi motivasyon olarak ileri taşıdı. Mükemmel bir ilk yarı oyandık. Skoru da alınca ikinci yarıda ayağa paslarla aktif dinlenme ile 90 dakikayı tamamlamak istedik. Bu saatten sonra önemli olan sonuçtu, sonucu aldığımız için mutluyum” açıklamasını yaptı.

Bora Akyol - Yunus Kılıç / İSTANBUL (İHA)