Şenol Demir: 'Yapılan oyuncu değişiklikleri skora etkili oldu'

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği T.Y. Elazığspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Şenol Demir, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Şenol Demir, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını söyleyerek, "İki gündür iyi hazırlandık. Futbolcularla toplantı yaptık. İlk yarı sonucu bitirmemiz lazımdı. Sadece rakibin ölü toplarından korkuyorduk. Duran toptan gol yedik. Yapılan oyuncu değişiklikleri skora etkili oldu. Bütün takımı kutluyorum. Bu galibiyet Recep Başkanımıza armağan olsun" diye konuştu.

"Hepimiz geçiciyiz, kulüpler kalıcıdır"

Hafta içinde Ümraniyespor ile yollarını ayıran Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile ilgili de konuşarak şunları şöyle:

"İsmet hoca çok kaliteli bir teknik direktör. Ben de 10 senedir Ümraniyespor’dayım. Kulüpler kalıcı, hepimiz geçiciyiz. Bugün ben varım ama yarın başkası gelir. Önemli olan Ümraniyespor’un başarılı olması."

İHA