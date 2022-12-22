Şenol Demir: Önce tesis, sonra başarı!

Ümraniyespor Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Şenol Demir’den flaş açıklamalar geldi. Türkiye’de altyapıların gelişmesi için tesisleşmesi gerektiğini ifade eden Demir altyapının kurtuluşunun tesisleşmede olduğunu söyledi.

“ETKİLİ SONUÇ ALAMIYORUZ”

Demir “Bana göre, öncelikle Türkiye'deki altyapıların tesisleşmesi gerekir. Günümüzde çoğu takımların ne yazık ki tesisleri yok. Olanların da saha yetersizliği göze çarpıyor. Örneğin; bir sahada 3-4 takım aynı anda çalıştığından, maalesef tam anlamda etkili sonuç alamıyoruz. Bu nedenden dolayı, öncelikli olarak tesisleşmeyi misyon edinmemiz gerekir.

Gençlik geliştirme sorumluları olarak bizler sadece hocaları belirlemek, grupları oluşturmak, kulüp veli ve antrenör dengesini korumaktan ziyade maç esnasında oluşabilecek kaotik olayları önleyebilmek adına saha içerisinde olmamız ve yatıştırıcı, aklı selim spor insanı olarak ortamı dengelememiz gerektiğine inanıyorum. Özellikle U 19, U 17 gruplarında küme düşme ve şampiyonluk stresleri üst seviyelerde olduğu için son zamanlarda çıkan olayları engellemek adına mutlaka Gençlik Geliştirme Sorumluların da tribünde değil sahada olması gerektiğine inanıyorum.

Naçizane fikrim Akademi Ligi Gençlik Direktörlüğü'ne istirhamımdır. Buna ilaveten; tribünden velilerin de istenmeyen olaylara eşlik etmesiyle olaylar önlenemez hale gelebilmektedir. Bu yüzden mevcut cezaların daha caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Ümraniyespor olarak bir çok sporcular yetiştirdik. Bugüne kadar 22 oyuncumuz hem bizim A takımımızda hem de diğer profesyonel liglerde isimlerinden söz ettirmektedirler. Tüm gruplarda başarılı sonuçlara imza attığımız gibi, üstyapıya oyuncu kazandırmak bizim en önemli misyonumuzdur. Son yıllarda da Milli Takımlarımıza oyuncu kazandırmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Bizi her anlamda destekleyen başkanımız Tarık Aksar ve Akademi İdari Sorumlumuz Zafer Severcan'a teşekkürlerimizi borç biliriz. Yapılacak yeni tesislerimizle beraber hedeflediğimiz noktalara uygun adımlarla gideceğimize inanıyoruz. Bu nedenle, her zaman dile getirdiğim gibi önce tesis sonra daha çok başarı!” ifadesini kullandı.