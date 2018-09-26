Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Emrah Karalinç'e açıklamalar yapan Şenes Erzik'in açıklamalarından Ajansspor'un derledikleri şu şekilde;

"Bu sefer alacağız diye düşünüyorum"

Kaybettiğimiz Fransa 2016'yı düşününce bu sefer zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu sefer de olmazsa bir daha olmaz diye düşünüyorum. Geçen sefer de yine Fransa ile atbaşıydık ama şimdi verilen garantiler özellikle vergi konusunda verilen taahütler çok önemli, bu sefer alacağız diye düşünüyorum.

"Karar vericilerin işi kolay değil"

TFF, ile çok fazla mesai yapmadık ama son günlerde görüşlerimi bildirdim ve Lyon'a da beraber gidiyoruz. Sunulan projemize baktığımızda son derece hazır olduğumuzu düşünüyorum. Stadyumlar yeni olduğu için çok fazla eleştiri yok, Almanya bu konuda bizden geriden geliyor. Otel ve konaklama imkanları aynı, bu sebeple karar vereceklerin işleri çok zor.

"Türkiye'nin verdiği garantiler Almanya'da yok"

Türkiye'nin devlet olarak verdiği garantiler Almanya'da yok. Almanya'nın yeni federasyon başkanının çok fazla futbolla ilgisi yok. Daha önceki başkanlarla bizim güzel bir birlikteliğimiz vardı, bizi 2016'da desteklemişlerdi, İtalya çekilince oyları bize gelmişti.

Organizsyonu alabilirsek Türkiye'ye ne katar?

Karar verenler Asya-Avrupa birleştiriciliği belirleyici olmaz. Dünya Futbolu düşünülürse, 5 ilave konfederasyon düşünülürse dünya için alırsak güzel olur. Turizm açısından çok önemli bir merkez durumundayız, bütün her şeye rağmen konaklama ve ziyaret artışlarını görüyorum. Bütün dünyada terör konusunda yaşanan sıkıntılar Türkiye'de yok. Cumhurbaşkanımız da Merkel ile görüşüyor. Rusya ile görüşmeye gidiyordum, bir çok Afrikalı THY ile gidiyordu bu çok önemli bir gelişmeydi. Türkiye'nin oralara yaptığı yatırımın bu şekilde futbol sayesinde döndüğünü görmek çok önemli bir şey. İnşallah bu organizasyona ev sahipliği yaparız.