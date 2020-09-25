Dünya futbol tarihine adını yazdıran Şenez Erzik’in, eğitim ve çalışma hayatının tüm detaylarından Türkiye Futbol Federasyonu'nun son atanmış ve ilk seçilmiş Federasyon Başkanı olmasına 33 yıl UEFA'da ve 21 yıl FIFA'da üst düzey yönetici olarak dünya futbolunu şekillendirmesinden Türk futbolunun geleceğine kadar birçok hikayeyi içinde barındıran ‘Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz! kitabının online basın lansmanı gerçekleştirildi.

Basın lansmanında konuşan değerli futbol adamı Şenes Erzik; “50 yıldır bir fiil türk futbolunun içindeyim. 33 yıl UEFA’da, 21 yıl FIFA’da ülkemi temsil ettim. Bugüne kadar hep futbol adamı olarak sizlerle bir araya geldim. Ama bugün, yaşam öykümü bulacağınız, benim için ayrı bir anlamı olan, 2 yıllık uzun bir çalışmanın ardından yayınlanan kitabımla karşınızdayım. Çok değerli kitabevimiz SİA Kitap’ın yanı sıra Hamit Turhan, Zafer Büyükavcu ve Mert Tanaydın’a bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Olmaz olmaz demeyin, olmaz olmaz! Kitabını “Övünmek için değil, bilinmek için” mottosuyla, gençlere rehber olmak, yol göstermek ve onların hayallerine kavuşmalarına destek olmak için hazırlandığını belirten Erzik; “Taşralı bir gencin dünya futbolunu yöneten kurumlarda etkin görevler alabileceğini, ülkesini dünyanın dört bir yanında uzun yıllar temsil edebileceğini gençlerin öğrenmesini ve bilmesini istedim. Kitabımın ismi ‘Olmazsa olmaz demeyin, olmaz olmaz!’ Hayatta gerçekten olmaz olmazlar vardır. Ben de bunu söylerken gençlerimize “Pes etmeyin, mücadele edin” mesajını vermek istedim. Çözüm odaklı, akılla, vicdanla, sorumlulukla ve saygıyla hareket ettiğinizde başaramayacağınız iş yok tur” duygusunu aşılamayı amaçladım. Ne kadar başarılı olduğum konusunda takdir kamuoyunundur, sizlerindir. Ama en azından başarabildiklerimi anlatarak gençlere bir yol çizmek istedik. Bu kitap, sadece bir futbol kitabı değil aynı zamanda yaşam öyküsüdür. Türkiye’nin sanayiisinden spora dek gelişmesine, büyümesine yakın tarihindeki olaylara yolculuk edeceksiniz. Futbolda devrik sayılacak adımları atarken yaşadıklarımız da kitapta yer alıyor. Bunların başında da özerklik geliyor. Bildiğiniz üzere, atanan son, seçimle gelen ilk Federasyon Başkanıyım.” dedi.

Türk futbolundaki reformların yanı sıra, UEFA ve FIFA’da üst düzey önemli görevler üstlendiğini söyleyen kıymetli futbol adamı; “Özerkliğin sağladığı olanaklarla üst üste önemli işler başardık. TFF’nin idar, mali ve hukuki profesyonel yapısı, tesisleşme, altyapı, sağlık, havuz sistemi ibi hayata geçirdiğimiz projelerle dönemin federasyonu olarak adeta Türk futbolunu yeniden düzenledik Kitabımın dağıtılmasıyla birlikte beni duygulandıran, mutlu eden mesajlar aldım. Bu konuda arayan, soran, kutlayan, değerli görüşlerini paylaşan herkese, dostlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.